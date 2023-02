EN IMAGES - La ville de Craon, dans le Sud-Mayenne, est candidate au label petite cité de caractère

Craon sera-t-elle sacrée petite cité de caractère ? La commune du Sud Mayenne se porte candidate en ce début d'année. Dans notre département, on connait bien ce label national de valorisation du patrimoine : sept communes mayennaises l'ont déjà obtenu (Saint-Denis-d'Anjou, Saulges, Chailland, Saint-Pierre-sur-Erve, Parné-sur-Roc, Sainte-Suzanne et Lassay-les-Châteaux). Le patrimoine culturel ne manque pas à Craon : on compte notamment l'église Saint-Nicolas, le vieux pont, les halles et les maisons à colombages.

Depuis l'ancien lavoir, sur les rives de l'Oudon, on aperçoit l'église Saint-Nicolas. © Radio France - Selma Riche

Le label petite cité de caractère présente de nombreux avantages, explique Quentin Lanvierge, adjoint au maire à la communication, le tourisme et à la culture. "Il y a un intérêt prosaïque au niveau des subventions, puisque avec le label, il a des aides supplémentaires de la Région et des aides du label en lui-même."

L'histoire des halles de Craon remonte au XIIIème siècle. Elles ont été entièrement refaites en 1850. © Radio France - Selma Riche

Pour le tourisme, le label apporte un plus. "Je prends mon exemple, ajoute Quentin Lanvierge. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines avec ma famille, on a été voir les villes labellisées petite cité de caractère de la Mayenne. Je ne pense pas que j'aurais pu aller, par exemple à Saint-Pierre-sur-Erve, si elle n'avait pas été petite cité de caractère."

Devant l'Oudon, les anciens bains douches, aujourd'hui acquis par un particulier, permettaient autrefois à tous les Craonnais de se laver. © Radio France - Selma Riche