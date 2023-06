EN IMAGES - La ville de Montignac-Lascaux parée de fleurs pour la 102e Félibrée en Dordogne

''Il y a toujours du monde ici en principe, mais lors de la Félibrée, c'est quelque chose !'' Pierre, habitant de Montignac, résume bien les choses. La Félibrée, c'est l'une des fêtes les plus populaires du Périgord qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. Elle se déroule depuis 1903 et célèbre la langue, l'histoire, le savoir-faire et la culture d'Occitanie. Elle risque d'attirer encore du monde pour cette 102ème édition qui se déroule ce week-end du 30 juin dans les rues fleuries de Montignac.

ⓘ Publicité

La ville décorée pour l'occasion

Photo préparatif Félibrée avec des bandeaux de fleurs. © Radio France - Allan Moutet

Pour l'occasion de cette fête de pays, toute la ville se pare de guirlandes de fleurs, croix et décoration aux couleurs de l'Occitanie. Un décor traditionnel qui nous rappelle que les festivités vont bientôt commencer. En plus des milliers de fleurs partout en ville, une immense fresque a été dessinée à l'entrée de la commune, pour le plaisir des habitants du quartier.

Fresque murale à l'entrée de Montignac-Lascaux © Radio France - Allan Moutet

Un week-end attendu pour les commerçants

Tous les commerçants peaufinent les derniers préparatifs, car ces 3 jours de fête sonnent le début de la saison estivale et le retour des touristes. Un retour désiré, mais qui veut aussi dire une grosse préparation. ' On est un peu excité et stressé car c'est un gros boulot de préparation et on doit remanier notre salle, on sait qu'il va y avoir un passage phénoménal'', confirme Jérôme, gérant de bar. Afin que tout soit parfait, le commerçant a commencé à remplir leurs stocks depuis 3 semaines, pour ces 3 jours qui mettent à l'honneur la culture d'Occitanie.

Route qui traverse Montignac-Lascaux © Radio France - Allan Moutet

Les festivités s'accompagneront de découvertes des métiers anciens, den spectacles des enfants ou encore d'expositions photos. Ce week-end bien chargé se terminera dimanche avec un concert des Zinzonaires pour le plaisir de tous.

Retrouvez France Bleu sur place avec une émission de 16 heures à 19 heures le samedi animé par Marie-Dominique Privé, puis le dimanche avec l'émission Meitat chen meitat porc e 10 heures à 12 heures puis de 15 heures à 18 heures avec Francis Lacour.

Allan Moutet