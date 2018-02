Certains partent au ski pendant les vacances, d'autres profitent de lieu plus proches et plus abordables. Des familles du Poitou mais aussi des départements limitrophes ont donc répondu présent pour la réouverture du Futuroscope ce samedi 10 février.

Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou, France

C'est reparti pour une 31e année. Le Futuroscope a rouvert ses portes après une fermeture d'un mois et demi. Au programme des nouveautés mais pas seulement. Les visiteurs aiment aussi les attractions qui ont fait la réputation du parc. Marylène a grandi à Châtellerault. Le Futuroscope est un peu sa madeleine de Proust : " je me revois courir dans les allées et faire les attractions. J'ai surtout une grande nostalgie avec la Vienne dynamique."

Tapis rouge pour cette journée de reprise. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Mais ils sont aussi nombreux à venir pour la première fois. Stella s'est vu offrir un week-end au Futuroscope pour Noël. Et pour l'adolescente de 13 ans, ça lui permet d'éviter de passer ses vacances "au lit ou sur le canapé" Les plus conquis restent les familles qui forment plus de 60% de la clientèle du parc. Nino vient tous les deux ans avec sa femme et ses deux enfants et il ne s'en lasse pas : "On revient bien sûr. C'est d'une telle qualité."

Dans les Yeux de Thomas Pesquet

L'une des attractions phares de cette saison, c'est la projection au Kinemax du film "Dans les Yeux de Thomas Pesquet" depuis le 10 février. Un film qui retrace le parcours de l'astronaute. Et Ryan 11 ans est conquis : "J'avais l'impression d'être à sa place, d'être dans le corps de Thomas Pesquet."

Un aperçu du film produit par La Vingt-Cinquième Heure. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Pour cette journée de lancement, le Futuroscope a enregistré 5.000 entrées. Et le parc n'a pas dit son dernier mot. D'ici le mois d'avril, une nouvelle attraction fera son apparition. Il sera possible de se prendre pour le copilote de Sébastien Loeb grâce à un casque de réalité virtuelle.