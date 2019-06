EN IMAGES - Laurent Voulzy en concert à la Cathédrale de Laval devant 1.500 spectateurs

Laval, France

Les Mayennais et les Mayennaises ont vécu, hier mercredi 12 juin, un grand moment de musique à la Cathédrale de Laval. 1.500 spectateurs ont assisté au récital de Laurent Voulzy, l'un des artistes les plus populaires de la scène française. Il a notamment interprété ses plus grands succès et des titres un peu moins connus comme "Mayenne" qui raconte une histoire d'amour au début des années 80 dans le département.

Revivez ici en photos ce concert.

Concert de L.Voulzy © Radio France - Alix Boutruche

Laurent Voulzy salue le public mayennais © Radio France - Alix Boutruche

