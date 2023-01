EN IMAGES - Le Bal du Nouvel An fait son grand retour sur le Vieux-Port de La Rochelle

Plus de 2000 personnes se sont rassemblés sur le Vieux Port pour le retour du Bal du Nouvel An, ce 1er janvier 2023. Après deux éditions manquées à cause du Covid, la fête s'est enfin déconfinée au rythme du groupe rochelais "Le Biscuit" et du bien nommé Dj Prosper

Ca fait du bien... il était temps ! C'est en substance ce que les fêtards du premier de l'An laissaient entendre sur le Vieux-Port de La Rochelle, dimanche soir après deux ans d'absence du bal populaire. C'est le groupe "Le Biscuit" qui a ouvert le Bal et a donné le ton. Le public venu en nombre a vraiment apprécié la musique rythmée et entrainante des Rochelais. La pluie s'est ensuite invitée pour la fin du concert et a fait la transition avec Dj Prosper accompagné de son saxophoniste. ⓘ Publicité Les photos du Bal Clara, Marie et Paul sont venu fêter ce premier jour de l'année 2023 et ils ont adoré. © Radio France - Lucas Bouguet Une foule dense pour le début du concert de Dj Prosper © Radio France - Lucas Bouguet Le Quai Valin sous une petite pluie © Radio France - Lucas Bouguet