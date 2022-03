EN IMAGES - Le bateau-lavoir Saint-Yves va pouvoir être restauré

Bonne nouvelle pour le bateau-lavoir Saint-Yves ! L'un des derniers de France va pouvoir être sauvé et remis à flot. Jean-Louis Dauga, expert maritime du ministère de la Culture, l'a examiné et donné son feu vert pour sa transformation en annexe de l'office de tourisme en 2025.

Le bateau-lavoir Saint-Yves, entreposé depuis 2009 sur une parcelle près de la route de l'Huisserie à Laval, pourra être rénové, restauré et remis à l'eau. C'est un expert maritime du ministère de la Culture qui l'assure. Jean-Louis Dauga l'a inspecté et il reconnait que le Saint-Yves est "sain". "La descente ici est neuve, le bâtiment est juste exposé au soleil, au vent, comme il est normal."

Le flotteur du bateau-lavoir est irrécupérable assure l'expert du ministère de la Culture. © Radio France - Selma Riche

Les peintures sont très écaillées mais c'est normal explique l'expert. "On ne va pas s'amuser à repeindre maintenant, alors qu'on ne sait même pas de quelle couleur il sera définitivement." Jean-Louis Dauga recommande de prendre quelques mesures de stabilisation "qui revient à une pulvérisation soit d'huile, soit d'insecticide ou même les deux. On pourrait aussi protéger le bâtiment par un voile anti-pluie".

L'expert souligne le très mauvais état des peintures, usées par les intempéries. © Radio France - Selma Riche

Cependant, selon l'expert maritime, le flotteur actuel est "irrécupérable". "Il faut donc envisager une restitution, c'est-à-dire fabriquer entièrement un objet neuf qui soit le plus proche possible de ce que ça pouvait être. Ce qui a été fait pour le bateau-lavoir Saint-Julien est assez exemplaire aussi. On peut même faire exactement la même."

D'ici 2025, la municipalité espère remettre le bateau-lavoir sur la Mayenne et s'en servir comme annexe de l'office de tourisme. © Radio France - Selma Riche

Jean-Louis Dauga pointe enfin l'aspect des bâtiments. Il faut définir leur destination avant d'envisager de les restaurer et comment les restaurer. "Ce qu'on attend au préalable, c'est le projet final. C'est à partir de ce moment qu'on peut tout commencer." Le bateau-lavoir Saint-Yves devrait être transformé en une annexe de l'office de tourisme d'ici 2025, après sa cession à Laval Agglo en avril.