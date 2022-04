EN IMAGES - Le carnaval fait son grand retour à Hagondange

Voilà deux ans que la cavalcade n'avait plus sillonné les rues de Hagondange. Pour son grand retour, la 38ème édition du carnaval avait vu les choses en grand, en annonçant notamment un thème "bande-dessinée" à la soixantaine de groupes de carnavaliers mobilisés sur l'événement. "C'est génial, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la fête", sourit Rachel, déguisée en zèbre pour l'occasion.

Les sangliers, costumes les plus marquants pour bon nombre de spectateurs. © Radio France - Arthur Blanc

Mais ce sont d'autres animaux qui ont principalement marqué les esprits. Elus du cœur de bon nombre de spectateurs, un groupe de carnavaliers venu d'Arlon, en Belgique, a défilé les nombreux kilomètres, déguisé en sangliers. "Ils font peur, mais j'ai bien aimé leur déguisement", confie Lauriane. "Aaaah les sangliers, ils sont terribles !", a préféré Rémi. Même si malgré tout, d'autres chars ont eu leur petit effet, surtout lorsqu'il s'agissait de distribuer des bonbons !

Des centaines de personnes se sont regroupées pour assister au défilé. © Radio France - Arthur Blanc

Même au bord du chemin, certains spectateurs ont joué le jeu et sont venus eux-mêmes déguisés. C'est le cas de Mike et Caroline, alias Mario et Luigi, les deux célèbres héros du jeu-vidéo. "C'est sympa de jouer le jeu et on voit que d'autres personnes ont fait pareil", explique Luigi. "La cavalcade est très sympa, et on est pris régulièrement en photo", ajoute Mario.