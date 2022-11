EN IMAGES - Le célèbre jeu des 1000€ de retour dans l'Indre

Le jeu des 1.000 euros (à nouveau) dans le Berry ! Après sa toute première émission enregistrée dans l'Indre, au Blanc, le 19 avril 1958, le plus ancien jeu du paysage radiophonique français encore diffusé sur les ondes, est venu à Mézières-en-Brenne mercredi 23 novembre pour enregistrer cinq émissions. La salle des fêtes du village était comble, car malgré ses 65 ans, l'émission a toujours autant de succès.

Le plaisir du jeu, pas de l'argent

Il faut dire que la formule fonctionne : une salle des fêtes, une grande banderole aux couleurs de France Inter, la bonne humeur de Nicolas Stoufflet, qui a repris les rênes depuis 2008, et, évidemment, le métallophone, célèbre symbole musical de l'émission.

Le métallophone, célèbre identité sonore du Jeu des 1000€ © Radio France - Marie Dorcet

Ce mercredi soir, près de 200 personnes sont venues assister à l'émission, et plusieurs dizaines ont tenté de se qualifier pour un des cinq enregistrements. Valérie et Thomas, premier duo sélectionné, sont allés jusqu'à l'avant-dernière manche, encouragés par les "Ban-co, ban-co, ban-co" du public. Une expérience qui a ravi le trentenaire, originaire de Sainte-Gemme tout près de Mézières, et l'habitante de la Vienne, venue exprès pour tenter sa chance. "Je suis une fan absolue, j'écoute tous les jours en podcast, et je suis absolument ravie d'avoir participé" sautille Valérie, avec un grand sourire.

Pour moi, j'avais déjà gagné quand j'ai été sélectionné, car c'est un vrai plaisir de participer - Thomas, candidat au Jeu des 1000€ à Mézières-en-Brenne

Gain du duo : 250€ chacun, et un roman graphique co-édité par France Inter. "Ça serait totalement contre-productif de venir pour l'argent" sourit Thomas. "Car le niveau des questions est très élevé. On ne vient pas pour ça, mais pour le plaisir de participer à un jeu convivial, qui s'adresse à tout le monde et qui vient au plus près du public, dans toutes sortes de villes."

La salle des fêtes de Mézières-en-Brenne était comble pour l'enregistrement du Jeu des 1000€. © Radio France - Marie Dorcet

Découvrir les candidats, et faire découvrir la France

Car c'est bien là que réside le succès du jeu, 65 ans après sa première émission, assure Nicolas Stoufflet, le présentateur. "C'est une émission magique parce qu'elle réunit proximité, soif de culture générale et partage. C'est un vrai plaisir, on voit nos auditeurs, et on les fait participer à tous les stades : par leur participation mais aussi quand ils nous envoient des questions. On fait connaître la France aussi !" Les questions sont parfois ardues, mais tout le monde peut participer, et c'est bien ça qui séduit les auditeurs. Dans la salle, il y a tous les âges, et parmi les cinq émissions enregistrées ce mercredi, une spéciale jeunes. Rayane, étudiant en terminal à Châteauroux, et Malone, élève de CM1, on fait équipe. "J'écoute le jeu à la radio, et j'avais envie de participer, car c'est une bonne expérience" sourit Rayane.

Malone et Rayane ont participé au jeu, qui sera diffusé sur France Inter la semaine du 2 janvier prochain. © Radio France - Marie Dorcet

Pour écouter les berrichons au jeu des 1000€, et voir s'ils sont allés jusqu'au "Su-per, su-per, su-per", rendez-vous du 2 au 5 janvier sur France Inter.