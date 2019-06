En images - Le centre aquatique Aquapôle d'Amiens ouvre mercredi prochain

Amiens, France

J moins 4 avant l'ouverture de l'Aquapôle à Amiens ! Le centre aquatique tout neuf qui remplace la piscine Georges Vallerey au sud de la ville ouvrira mercredi au grand public. En attendant, le bassin olympique en extérieur, la piscine intérieure de 25 mètres, les toboggans, l'espace bien-être ou encore les salles de sports sont inaugurés ce vendredi soir.

Les deux bassins de l'Aquapôle d'Amiens © Radio France - François Sauvestre

Canicule et effet d'aubaine

Vous pourrez également tout visiter ce week-end lors de portes ouvertes organisées de 10 heures à 20 heures. Pour le port du maillot de bain, il faudra donc attendre mercredi. Une date fixée il y a plusieurs mois et pas question pour le directeur de l'Aquapôle Damien Veta de déroger au calendrier. Même avec la canicule.

L'Aquapôle dispose aussi de plusieurs toboggans © Radio France - François Sauvestre

"Respecter le timing c'était déjà un gros pari", avance le responsable qui concède quand même que "quand on voit le temps on se dit que le bassin extérieur serait rempli". Pour Récréa, le gestionnaire de l'Aquapôle, cette canicule est en tous cas un effet d'aubaine qui va certainement booster la curiosité des premiers visiteurs.

Des tarifs justifiés par "la qualité des équipements" pour la direction

Des baigneurs qui, pour 5 euros 40 (3,80 pour les enfants) auront accès à deux bassins, l'un de 25 mètres en intérieur et un autre olympique en extérieur. Un tarif plus élevé que dans les autres piscines d'Amiens restées dans le giron de la collectivité. Une entrée à l'Aquapôle coûte par exemple 1 euros 30 de plus qu'au Coliseum. Pour dix entrées adulte, c'est 49 euros soit 19 de plus que dans les bassins du centre-ville. Des tarifs justifiés par "la qualité des équipements", avance Damien Veta.

Le bassin extérieur depuis le hammam © Radio France - François Sauvestre

Au total, l'Aquapôle s'étend sur 1.800 mètres carrés avec aussi un bassin ludique, des toboggans et tout un espace fitness et bien-être à l'étage. Au total, ce centre aquatique sera sorti de terre en dix huit mois pour un coût de 26 millions d'euros. Pour l'ouverture, Récréa a fait appel à huit travailleurs saisonniers qui viennent compléter l'équipe de 32 salariés permanents.

Le sauna "grotte de sel" au sein de l'espace bien-être © Radio France - François Sauvestre