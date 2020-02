EN IMAGES - Le chantier du nouveau conservatoire à rayonnement départemental démarre, livraison en 2021

L'actuel conservatoire, installé depuis 40 ans dans une ancienne caserne de sapeurs-pompiers, à Laval, n'est plus adapté aux pratiques culturelles et artistiques. Il sera déménagé dans deux ans dans un bâtiment qui va être refait à neuf et modernisé.