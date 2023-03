EN IMAGES - Le charme de Lassay-les-Châteaux jamais lassant pour le photographe Marc Dekeister

Lassay-les-Châteaux est en lice pour représenter la Mayenne dans l'émission "Le Village préféré des Français" diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. La commune a été sélectionnée parmi les 35 000 villes recensées en France.

Parmi les treize autres candidats, on retrouve Pontrieux en Bretagne, Hattonchâtel dans le Grand-Est ou encore Lumio en Corse. Le grand gagnant succédera à Bergheim, grande cité médiévale dans le Haut-Rhin, connue pour ses remparts longs de deux kilomètres.

Un patrimoine médiévale

Pour cette douzième édition, la commune de Lassay-les-Châteaux espère séduire par sa richesse architecturale. En déambulant dans la ville, on découvre le jardin d’inspiration médiévale, la roseraie aux trois cents fragrances ou encore l'imposant château fort.

Avec ses huit tours reliées par des courtines et des remparts, ils sont nombreux à avoir été sensibles à son charme. Marc Dekeister, photographe et dessinateur, photographie le village depuis plus de dix ans : "A Lassay, il y a un point d'eau où des pêcheurs viennent le week-end. On aperçoit d'un côté le château, puis quand on tourne la tête, on voit la roseraie et l'église du village. C'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le meilleur point de vue de la ville".

Pour apprécier toute l'atmosphère de la ville, il faut se lever tôt. "Le matin, le soleil se lève et il y un peu de brume sur l'eau. C'est vraiment très beau. La lumière est douce, c'est parfait pour prendre de belles photos du château", affirme le photographe.

La commune préférée des Français sera élue par les téléspectateurs, et d'après Marc Dekeister, la commune a toutes ses chances de gagner : "Je pense que Lassay-les-Châteaux doit absolument gagner ! Et toute la Mayenne doit voter !". La compétition démarrera officiellement fin juin 2023, date à laquelle l'émission sera diffusée.