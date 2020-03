Pour faire face à une période de fermeture et de confinement particulièrement inhabituelle dans son histoire, le domaine de Chambord propose à ses visiteurs des images inédites prises par un drône. Mais le château n'est pas totalement vide et inoccupé malgré tout.

EN IMAGES - Le château de Chambord déserté et confiné en pleine crise du coronavirus

Le château de Chambord photographié et filmé par un drône

Ce sont des images auxquelles on n'est pas habitués : un château de Chambord désert, des parkings vides, des terrasses qu'ont quittés les visiteurs habituels. Chambord est fermé depuis le 15 mars, comme tous les lieux culturels en France.

"Rares sont les moments où le château dut fermer entièrement à la visite depuis son ouverture au public il y a 199 ans, en 1821" indique la direction du domaine dans un communiqué.

Fermé pendant la Seconde Guerre Mondiale et les inondations

La plus longue période de fermeture fut la Seconde Guerre mondiale, mais le château n'était pas vraiment seul, car il avait été désigné à l'époque pour abriter des milliers d’œuvres venues des musées parisiens, le Louvre et Versailles. "Chambord abrita notamment la Joconde qui y fit quatre séjours. Des conservateurs veillaient sur ces trésors, aidés par quelques gardiens" rappelle le domaine.

Le dernier épisode a marqué les esprits, c'était le 31 mai 2016, les images avaient fait le tour du monde et attiré des centaines de donateurs : Chambord cerné par les eaux, lors des inondations historiques qui avaient touché la région Centre Val de Loire.

Chambord désert filmé par un drône

Aujourd'hui c'est l'épidémie de coronavirus qui a forcé Chambord à fermer ses portes aux visiteurs, comme les autres sites culturels en France. Alors pour se changer les idées, le château s'est offert une séance photo, grâce à un drône. Il s'agit surtout de faire voyager les visiteurs confinés chez eux, à travers des images parfois saisissantes, comme sur cette vidéo, dévoilée sur les réseaux sociaux.

Malgré tout il y a encore quelques personnes, dans ce château et sur ce domaine, à commencer par le directeur général de Chambord, qui vit sur place.

Des agents de sécurité également parcourent les salles vides, et quelques jardiniers et vignerons s'occupent de la vigne et du potager. Le détachement de la Garde Républicaine stationné à Chambord est également confiné sur place.

Des contenus pédagogiques

Et la direction du domaine précise également qu'à l'image de tous les lieux culturels, "les équipes s’impliquent par ailleurs dans le plan national du Ministère de la culture #CultureChezNous afin d’offrir aux publics de tous âges des ressources et activités pédagogiques", mises en ligne sur son site internet et sur les réseaux sociaux.