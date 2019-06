EN IMAGES : le château de Dinan se dévoile après deux ans de travaux

Après deux ans de rénovations, le château de Dinan a de nouveau ouvert ses portes au public. Pièces inédites, scénographies retravaillées et outils pédagogiques, le bâtiment se veut désormais moderne et intégré dans l'histoire bretonne.

Dinan, France

Cela fait un moment que les Dinannais attendaient cet événement. Après deux ans de travaux, ils ont pu découvrir à partir de dimanche 09 juin toutes les rénovations de leur Châteaux, qui abritait auparavant le musée de la ville.

Le monument qui date de la fin du Moyen-Âge et qui était une résidence des Ducs de Bretagne, a été entièrement rénové et scénographié. Des espaces sont aussi visibles pour la première fois du public. Il a fallu investir 1,3 millions d'euros pour ce chantier, qui fait la fierté du maire de Dinan Didier Lechien : "Nous avons fait un gros travail de mise en valeur du château, toutes les pièces ont été ouvertes au public pour qu'ils puissent s'émerger complètement dans l'époque et dans le lieu" explique-t-il. Car l'objectif est clairement affiché : 100 000 visiteurs par an, pour en faire le monument le plus visité de Bretagne.

La visite du château avec le maire de Dinan :

Découvrez en photo le "nouveau" château de Dinan :

A l'extérieur

Le visiteur commence sa balade sur les remparts du château © Radio France - Maxime Bossonney

La tour Ducale, très imposante, surplombe le visiteur pendant tout le circuit © Radio France - Maxime Bossonney

Au pied de cette tour Ducale, une cour entièrement reconstituée © Radio France - Maxime Bossonney

Depuis le haut de la tour, on surplombe la ville de Dinan © Radio France - Maxime Bossonney

A l'intérieur

Dans les pièces de vie, le mobilier est suggéré par des œuvres en métal © Radio France - Maxime Bossonney

Des écrans tactiles et des jeux sont à disposition pour replonger dans l'ambiance du Moyen-Âge © Radio France - Maxime Bossonney

C'est une nouveauté, l'accès au couloir souterrain Mercoeur, avec ambiance lumineuse et sonore © Radio France - Maxime Bossonney