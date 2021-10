EN IMAGES - Le château de Sauveboeuf en Périgord Noir retrouve sa fête d'Halloween

Le château de Sauveboeuf à Aubas (Dordogne) s'est paré des couleurs d'Halloween ! La bâtisse située en Périgord Noir organise sa traditionnelle fête d'Halloween jusqu'à lundi avec pour thème La Peste. C'est la 6ème édition. Les citrouilles, épouvantails, monstres et autres araignées géantes ont font leur retour depuis mercredi après deux ans d'absence. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie. Vous pourrez visiter le château et parcourir les pièces transformées en scène d'épouvante pour l'occasion jusqu'au 1er novembre.

Une salle d'autopsie plus vraie que nature

Des bâches opaques et des couteaux tachés de sang recouvrent les murs en pierre. Au centre, deux cadavres passent sur le billard avec en bande son le requiem de Mozart : ""On peut voir des poches de sang, des organes, des boyaux qui sortent des cadavres" explique Marion Rigal, responsable de la scénographie. Ici les visiteurs tomberont nez à nez avec un docteur fou, interprété par un comédien, en pleine opération chirurgicale : "Il va retirer du congélateur certains organes pour les rattacher aux corps et les recoudre en direct. Il y a des outils, des bandages, il y a tout le nécessaire pour que le médecin intervienne". Le chirurgien qui pourrait bien vous demander de lui donner un coup de main "qui sait ?" lance mystérieusement Marion Rigal. Si vous avez des haut-le-cœur vous pourrez toujours vous échapper par les sorties de secours... ou pas.

Des yeux dans un saladier rempli de formol © Radio France - Flavien Groyer

De nombreuses autres pièces du château de Sauveboeuf ont été décorées pour l'occasion. Dans l'une d'entre elles, vous pourrez retrouver, au cœur d'une forêt, un médecin de la Peste affublé de son masque corbeau et entouré de bougies et d'animaux empaillés.

Un faux cadavre sur le billard © Radio France - Flavien Groyer

Les outils du chirurgien fou © Radio France - Flavien Groyer

Le cerveau a été retiré de son hôte © Radio France - Flavien Groyer

Des décors fabriqués main

Cette année blanche a permis à la famille Douce, propriétaire du château depuis les années 1980, de peaufiner les détails pour cette 6ème édition "Nous avons utilisé la base de l'an dernier et comme nous avions plus de temps, nous nous sommes dits nous allons faire mieux et plus. Par exemple, nous avons fait les sorcières de A à Z avec du papier collé et du fil. Nous sommes très fiers du résultats. Nous avions pas le temps de le faire avant, en tout cas pas autant" explique Émilie Douce, l'une des filles de Claude Douce revenue des Etats-Unis pour l'occasion. De nombreux décors ont été faits main comme les boyaux, fabriqués avec un peu de mousse isolante et du faux sang.

L'araignée géante vous accueille à Sauveboeuf © Radio France - Flavien Groyer

Des sorcières fabriquées main © Radio France - Flavien Groyer

Prêts à frissonner ?

Si la fête d'Halloween du château de Sauveboeuf vous tente, vous pouvez réserver vos places sur le site internet créé pour l'occasion. Les dernières visites sont prévues lundi 1er novembre.

Le pass sanitaire est obligatoire.