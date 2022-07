EN IMAGES - Le château de Tiregand en Dordogne ouvre pour la première fois à la visite

Pour arriver au château de Tiregand, il faut emprunter une longue allée entourée d'acacias. Le château n'a jamais été ouvert au public sauf exceptionnellement pour des journées du patrimoine. Cette fois, l'édifice qui date du 18e et du 19e sera ouvert tout l'été à la visite car le château vient d'être racheté. La famille de Saint-Exupéry qui n'habitait plus dans ce château depuis les années 2010 l'a vendu en mars dernier à Louis Guyot. Le nouveau propriétaire de 25 ans fait partie de la famille Guyot qui a acheté plusieurs châteaux en France et en Dordogne pour les ouvrir à la visite et les rénover.

Un château redécoré comme au 19e siècle

Le château de Tiregand se démarque notamment par l'escalier qui trône dans l'entrée. "C'est un escalier en acajou massif surélevé par quatre colonnes de marbre" raconte Louis Guyot qui connaît toute l'histoire du château et de l'époque. Il a passé les trois derniers mois à faire les travaux les plus urgents pour l'ouvrir à la visite et à chercher le mobilier pour reconstituer l'ambiance de la fin du 19e siècle. Le jeune homme explique avoir fait le tour des ventes aux enchères, des brocanteurs et ce, partout en France "je suis allé à Troyes, au Mans, à Paris, j'ai fait un peu le pigeon voyageur". Dans sa reconnaissance du château, il retrouvé des journaux du 18e siècle "c'était touchant", déclare-t-il. Certaines pièces n'avaient pas été habitées depuis les années 30.

Une visite autour d'Arsène Lupin

Les visiteurs pourront découvrir une partie du château, soit une trentaine de pièces mais aussi les extérieurs et la cave car Louis Guyot a imaginé une histoire autour de ce château qui "se prête très bien à l'atmosphère décrite par Maurice Leblanc" dans ses romans autour du héro Arsène Lupin dont le jeune homme est fan. 13 comédiens vont se relayer pour donner vie à cette histoire et à ces énigmes pour guider les visiteurs. "On est à la fois de la visite théâtralisée, de l'escape game et du jeu" explique Louis Guyot, vidéaste de formation "quand on voit le décor de Tiregand, on se dit que c'est clairement un château qu'Arsène Lupin aurait pu cambrioler [...] je ne veux pas que l'on me cambriole mais si c'est Arsène Lupin je lui pardonnerait car il le fait avec tellement d'élégance et avec une certaine éthique [...] On peut penser que quand on a un château on est très riche mais moi j'avais pas un sou en poche. J'ai été épaulé par mes parents mais c'est surtout la banque qui m'a suivi [...] l'idée c'est de partager avec tout le monde ce monument qui n'a jamais été ouvert au public".

Des rénovations prévues dans les prochaines années

Le nouveau propriétaire compte rénover petit à petit le château grâce aux visites. Il y a de nombreux plafonds et murs à refaire. Louis Guyot souhaiterait également classer le bâtiment aux monuments historiques. Actuellement, il est seulement inscrit aux monuments historiques.

Les vistes ont lieu du lundi au dimanche de 10h à 19h. Le prix d'entrée coûte 18 euros pour les adultes à partir de 16 ans et 12 euros pour les enfants entre 6 et 15 ans. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Louis Guyot prévoit également des garden party les mercredis soirs de l'été, de 19h à minuit avec des DJ pour profiter de la vue sur le Bergeracois.

Les visites ont lieu du lundi au dimanche de l'été, de 10h à 19h © Radio France - Charlotte Jousserand

Louis Guyot était vidéaste avant d'acheter ce château. © Radio France - Charlotte Jousserand

13 comédiens vont se relayer pour faire découvrir le château aux visiteurs © Radio France - Charlotte Jousserand