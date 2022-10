EN IMAGES - Le circuit automobile creusois du Mas du Clos à rouvert ses portes, 12 ans après sa fermeture

Douze ans après sa fermeture, le circuit automobile mythique du Mas du Clos, en Creuse, à Saint-Avit-de-Tardes, a enfin rouvert ses portes aux passionnés ! Ce week-end du 22-23 octobre, une quarantaine de pilotes, de Creuse ou des régions aux alentours, ont pu tester l'asphalte rénové.

"Moi, j'ai fait mes premiers tours de roues quand j'étais tout jeune avec mon papa ici. C'est beaucoup d'émotion de pouvoir revenir"

En sortant de la piste, casque sur la tête, Pierre Monmaneix avait un grand sourire au lèvre. Il avait hâte de pouvoir rouler à nouveau sur ce circuit du Mas du Clos. "C'est magique, raconte ce pilote aubussonnais. Moi, j'ai fait mes premiers tours de roues quand j'étais tout jeune avec mon papa ici. C'est beaucoup d'émotion de pouvoir revenir. En plus, c'est un circuit qui est très technique et c'est vraiment un plaisir de rouler dessus."

Ce premier week-end était réservé aux automobiles. © Radio France - Juliette Mylle

Et il y en avait des nostalgiques de ce circuit, venus lors de ce premier week-end d'ouverture." Bien sûr, je n'allais pas louper ça, rigole José, qui y a roulé pour la première fois en 1987. Ça y est, le cœur palpite, tout est bien. Vraiment j'y ai de très, très, très bons souvenirs d'amitié, de partage. Je suis vraiment heureux d'être là."

"C'est fabuleux"

Mais le plus heureux de revoir des voitures sur ce circuit**, c'est Alexandre Bardinon, le petit fils du fondateur, qui en a repris la gestion.** "C'est énormément de souvenirs et d'émotion aussi parce que bon, c'est tout un projet, c'est beaucoup de travail et avoir finalement des voitures qui tournent, c'est super. On a eu notamment des anciens amis de mon grand père, des personnes qui roulaient à l'époque... C'est fabuleux."

Les voitures sont prêtes à s'élancer à plus de 20 km/h sur l'asphalte rénové. © Radio France - Juliette Mylle

Pour ce premier week-end d'ouverture, c'était entraînement libre pour les pilotes, sans compétition. Mais une inauguration en bonne et due forme est prévue, au printemps prochain.