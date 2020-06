EN IMAGES : le complexe nautique Aquamalo va ouvrir ses portes le 15 juillet

Le centre sportif et aqualudique de Saint-Malo Agglomération, situé à Saint-Jouan-des-Guérets, ouvrira le 15 juillet prochain. D'une surface de 36 000 m2, le complexe comporte six bassins, des toboggans, un espace bien-être et une piscine olympique.

Le complexe aquatique et sportif Aquamalo ouvrira ses portes le 15 juillet prochain à 13h00. A cause du confinement, le chantier a pris du retard et devait ouvrir le 22 avril dernier, malgré tout, le centre nautique, situé sur la zone Atalante, au bord de la RN137, à Saint-Jouan-des-Guérets, sera bien opérationnel pour une bonne partie de la saison estivale.

Initialement prévue le 22 avril dernier, l'ouverture d'Aquamalo a été reportée au 15 juillet prochain © Radio France - Maxime Bossonney

Le complexe se tourne aussi vers l'apprentissage de la natation avec des bassins dédiés aux enfants et aux écoles © Radio France - Maxime Bossonney

C'est un projet phare de l'agglomération de Saint-Malo avec un investissement communautaire à hauteur de 30 000 000 d'euros. Aquamalo est à la fois un centre sportif et aqualudique. Il pourra accueillir près de 2 000 personnes sur un espace de 36 000 m2 dont 2 000 m2 de plans d'eau répartis sur six bassins. Il servira donc pour des clubs, mais aussi des écoles et des associations afin de privilégier l'apprentissage de la natation. Un aspect sportif qui se trouve souligné par le bassin olympique de 50 mètres de nage, comportant 8 lignes d'eau, modulables, et pouvant accueillir des compétitions nationales et internationales.

Réservation obligatoire dans un premier temps

Le centre Aquamalo se veut aussi un espace de bien-être, avec trois saunas, trois jacuzzis, et deux hammams. Mais le complexe est avant tout destiné aux familles. En témoigne les nombreux espaces ludiques, dont le premier toboggan digitalisé de France. D'une longueur de 60 mètres, ce toboggan propose différents décors en LED lors de la descente, avec des écrans et des animations à l'intérieur du tube et pendant toute la glissade.

Une surface totale de 36 000 m2, six bassins et une piscine olympique © Radio France - Maxime Bossonney

Néanmoins, crise sanitaire oblige, il va falloir réserver ses créneaux de baignade d'1h30 maximum dans un premier temps. En plus du port du masque et des règles de distanciation sociale, Aquamalo ne pourra pas accueillir plus de 300 personnes dans l'enceinte du complexe. Les tarifs vont de 9 euros pour les adultes, à 7 euros 50 pour les enfants de 4 à 11 ans. Un tarif familial de 25 euros est également proposé.

Vous pouvez dès le 6 juillet réserver sur www.moncentreaquatique.com

Des portes ouvertes seront également organisées du 11 au 14 juillet prochain.