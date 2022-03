EN IMAGES - Le Corso de la fête des Bouviers de Loriol revient après deux éditions annulées

La fête des Bouviers de Loriol est de retour, elle a démarré ce vendredi après deux éditions annulées pour cause de COVID. Les chars du Corso ont été bichonnés jusqu'à la dernière minute.

Le temps fort de la fête des Bouviers, c'est le Corso ! Il va défiler ce dimanche matin à partir de 10 heures puis de nouveau à 15 heures dans les rues du centre-ville de Loriol. Le Corso n'avait pas été vu depuis l'édition de 2019, puisque 2020 et 2021 ont été annulées pour cause de COVID. Une édition d'autant plus importante cette année qu'elle marque les cent ans de la fête des Bouviers de Loriol.

Un char d'anniversaire a été spécialement créé pour l'édition de cette année © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Les 28 chars ont été stockés pendant deux ans dans un grand hangar. Il aura fallu faire quelques reprises et les dépoussiérer avant de les ressortir. Ils sont décorés par des roses de papier crépon. Un mètre carré de char, c'est 800 roses. Un char, c'est environ 15 000 roses !

Près d'un demi-million de roses ont été nécessaires pour les 28 chars © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Pour Christian Monier, le président du comité des Bouviers depuis 10 ans, cette fête c'est plus qu'une famille pour les loriolais "Ça rapproche les générations, du petit de 5 ans jusqu'à l'ancien de 80 ! Et il y en a, tant qu'ils peuvent venir aux chars, ils viennent aux chars !"

Dans ce grand hangar, les bénévoles se sont activés pour que tout soit prêt ce dimanche © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Les Bouviers, c'est avant tout un royaume. "Nous on a une royauté, un Roi, un Dauphin et un Bacchus, explique le président, avant la fête, le Roi doit passer dans chaque quartier pour le repas !" Et des quartiers, il y en a 28, comme le nombre de chars. Pour lancer la fête, le maire de Loriol remet les clefs de la ville au Roi de l'année, symboliquement : "évidemment, notre maire ne va pas laisser sa place à un roi quand même !" sourit Christian Monier.

Le char du Roi, Christian Monier le président a été Roi en 1993 © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Entre 5 000 et 10 000 personnes sont attendues ce dimanche pour les passages du Corso. Le périmètre sera délimité et l'entrée coûte 3 euros.