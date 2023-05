EN IMAGES - Le Corso fleuri de Vibraye aux couleurs des "années 80", un thème "universel"

C'est une tradition qui date de l'après-guerre et qui perdure à Vibraye ! Cette commune à l'est du Mans organisait ce dimanche 28 mai la 69e édition de son Corso fleuri. Six chars décorés de fleurs en papier ont défilé dans les rues au son de différents groupes de musique. Cette année, le thème était les "années 80", un choix qui rassemble.

ⓘ Publicité

Des chars aux couleurs du "Muppet show", de "Récré A2".... ou encore des jeux de sociétés comme le "Mille borne", c'est tout une décennie qui défile sous les yeux Sabrina. "Je suis des années 80 donc forcément ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Heidi, les kikis, les Bisounours, c'est toute mon enfance. C'est chouette ! C'est intemporel les années 80." Un avis que partage Nicolas. "Les parents, les grands-parents, tout le monde écoute des musiques des années 80. Même en soirée avec des jeunes de 30 ans ça passe quoiqu'il arrive."

Ce char représentait les jeux des années 1980. © Radio France - Lucie Amadieu

L'arrivée du char aux couleurs des Bisounours. © Radio France - Lucie Amadieu

Pour les plus jeunes c'est aussi l'occasion de partager un moment avec ses parents. "Ca permet de découvrir l'univers de nos grands-parents et même de savoir comment ont grandi mes parents", résume Clément, 15 ans. "Ca permet d'en apprendre plus que des choses dont on m'a parlé, que je connais, alors que ne j'ai pas vécu pleinement ces années-là", ajoute Rémi, 22 ans.

Un char aux couleurs du centenaire des 24 heures du Mans a ouvert le défilé. © Radio France - Lucie Amadieu

Le défilé vu depuis les fenêtres de la mairie. © Radio France - Lucie Amadieu

Les "années 80", un thème ringard ?

Alors que les Corso fleuris sont de moins en moins nombreux, choisir le thème des "années 80" va-t-il attirer des spectateurs ? "On n'a pas réfléchi à ça. On est un petit village gaulois réfractaire à tout donc on fait ce que l'on veut. De toute façon le ridicule ne tue pas", sourit Valérie Alix la présidente du comité des fêtes de Vibraye.

Pour l'année prochaine, la 70e édition du Corso fleuri de Vibraye, le thème est déjà choisi... mais évidemment c'est encore secret ! Ce choix doit se faire à l'avance car un char nécessite 2.000 heures de travail et 50 à 60.000 fleurs en papier. Le tout, réaliser uniquement par des bénévoles. Des bénévoles de moins en moins nombreux alors si vous êtes intéressés il faut se rapprocher du comité des fêtes de Vibraye.