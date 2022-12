EN IMAGES - Le défilé de Saint-Nicolas à Nancy

Il est toujours le plus attendu lors du grand défilé en son honneur. Saint-Nicolas a pu distribuer 4 tonnes de bonbons ce samedi soir dans le centre-ville de Nancy, le long de son parcours. Une festivité bien Lorraine qui plaît toujours autant aux habitants, ravis de pouvoir braver le froid et récolter des friandises.

ⓘ Publicité

En première ligne, les enfants sont évidemment les maîtres des lieux. "J'ai remplis deux sacs", pour Robin. "Un bonnet rempli", du côté d'Alice. Signe d'une année bien sage ? "Pas toujours", répond Aline qui préfère quand même garder le sourire, elle qui retombe en enfance.

loading

Parce qu'à l'arrière, la foule est tellement dense qu'il faut parfois jouer des coudes, chez les adultes. Aurore a donc pris l'option "grimper aux grilles", pour s'offrir le point de vue idéal. "Et en plus, on a des gens très sympas qui nous ramassent des bonbons pour nous !" Richard fait partie de ceux-là, très content de pouvoir donner un coup de main. "J'en ai deux, c'est déjà très bien", commente-t-il.

L'un des chars précédant le Saint-Nicolas. © Radio France - Arthur Blanc

Une fête parfaite donc, pour une tradition bien de chez nous. "On retombe en enfance", confie Stéphanie. Et même certains non-lorrains tombent amoureux de Saint-Nicolas. "C'est sympa de voir que tout le monde participe, il y a une vraie liesse populaire", lâche Romaric, très heureux d'être avec sa femme, originaire, elle, de Lorraine. Pour tout le monde, les fêtes de fin d'année sont donc bel et bien lancées.