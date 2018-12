EN IMAGES - Le démontage de la Main Jaune avance vite, un nouveau projet se prépare

Châtellerault, France

Trois jours de chantier étaient annoncés, mais finalement le démontage de la Main Jaune à Châtellerault pourrait être terminé dès jeudi 20 décembre à la mi-journée. C'est en tout cas ce qu'espère Pierrick Pépin, gérant de l'entreprise Pépin Construction et en charge du démantèlement. "Nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre, souligne-t-il. Mais finalement notre équipe, avec la grue et les deux nacelles, avance vite." La sculpture de la Main Jaune a été ravagée par les flammes dimanche 16 décembre, une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

Châtellerault : tous les doigts de la Main Jaune ont été démontés. Le chantier pourrait se terminer demain. pic.twitter.com/QrssTJrwDf — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 19, 2018

Pour Pierrick Pépin, il y avait bien urgence à intervenir pour des raisons de sécurité. "L’œuf ne tenait plus que par un mètre de tissus, il aurait pu s'envoler au moindre coup de vent ! Et l'une des voitures était décrochée et ne tenait que parce qu'elle reposait sur celle d'en-dessous." Sur le rond-point, quatre doigts et autant de voitures calcinées trônent. "Demain, nous allons déplacer tout cela vers un endroit tenu secret !", sourit Francis Guyot le concepteur.

Au sol, les restes de la Main Jaune attendent d'être déplacés. © Radio France - Fanny Bouvard

Une nouvelle vie pour le rond-point de la Main Jaune

Si le haut de la structure a été démonté, l'avant-bras devrait rester en place. "Des ingénieurs vont venir inspecter tout ça, mais _on pourrait bien garder ces 16 mètres d'acier_, explique l'artiste. J'ai déjà un projet en tête, j'imagine des choses, une nouvelle oeuvre en hommage à la Main Jaune, aux gens qui l'ont construite, à Châtellerault..."

J'ai des idées mais je ne vous dirai rien pour l'instant." - Francis Guyot

Le mât de 16 mètres pourrait bien accueillir une nouvelle oeuvre. © Radio France - Fanny Bouvard

Que vont devenir les doigts et les voitures ?

Les parties démontées de la Main Jaune appartiennent à Francis Guyot. "Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, raconte-t-il. Mais ce se sont aussi des œuvres d'art à part entière." Ce jeudi 20 décembre, elles ont être transportées dans un endroit tenu secret, par convoi exceptionnel. Mais sur le chantier, Pierrick Pépin a déjà entendu des offres d'achat.