Le festival Cidre et Dragon de retour en très grande pompe après deux années

Musique médiévale, stands d'hydromel et cerfs-volants dragons... Dans les rues de Merville-Franceville, des elfes, des mages, des sorciers et des inventeurs... Pas de doute, nous avons bien été propulsés dans un univers médiéval et fantasy, pour cette 11e édition du festival Cidre et Dragon.

Il y avait beaucoup de monde en ce samedi 17 septembre. Dans la foule, Pierre-Louis, habillé en prêtre de la Sainte Pelle, ne voulait pas rater l'événement : "Je viens ici chaque année, depuis que je suis en cinquième. Cela fait donc onze ans. Impossible pour moi de rater ça, c'est non négociable, c'est la journée que j'attends le plus dans l'année !".

Pierre-Louis, habillé en prêtre de la sainte pelle © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Un retour du festival très attendu, après deux annulations consécutives dues à la crise sanitaire. Certains en ont profité pour refaire leur costume pendant ces deux ans d'arrêt. "Pendant le Covid, on a travaillé nos pièces, rafistolé quelques boutons, remis à jour certains de nos habits. Ça nous a laissé du temps pour faire évoluer nos personnages", raconte avec enthousiasme une amatrice de fantasy déguisée en elfe.

Un druide de la forêt et un personnage mi-ange mi-démon © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Des amateurs venus des quatre coins de l'Europe

Si dans les spectateurs, les Normands sont nombreux, le festival Cidre et Dragon a aussi attiré des visiteurs venus des quatre coins de la France, et même d'Europe, raconte le maire de Merville-Franceville, Olivier Paz : "L'engouement pour cet événement ne faiblit pas. Nous avons vu des Belges, des Suisses et même des festivaliers venus d'Europe de l'Est. On est tous heureux de se retrouver dans cette merveilleuse ambiance."

Une famille habillée en costumes steampunk et costumes médiévaux © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Pour les organisateurs de l'événement, c'est un retour gagnant : "On est très fiers de voir autant de personnes se déguiser, jouer le jeu, sourit Aurélien François, président de l'association du Raid Tolkien, qui organise l'événement, c'est fantastique. Pendant les deux dernières années, on en a profité pour travailler de nouveaux décors sur le thème Steampunk. C'est finalement un mal pour un bien."

Une famille d'elfe © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Quant au thème de l'année prochaine, Aurélien François le connaît déjà, mais on n'en saura pas plus pour le moment…