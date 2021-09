EN IMAGES - Le Festival de Loire ambiance les quais à Orléans

Jusqu'à dimanche 26 septembre, Orléans vit au rythme des animations et stands ouverts au public sur les quais de Loire. Des centaines de bateaux sont là pour la 10e édition du Festival de Loire.

La 10e édition du Festival de Loire à Orléans dure jusqu'au dimanche 26 septembre, entre animations, balades sur le fleuve, stands sur les quais. Un lieu de fête qui attire des dizaines milliers de personnes en permanence, après une première journée très réussie. Les organisateurs annoncent 35.000 personnes au fil de cette première journée de festivités. Des centaines de bateaux sont amarrés pour cette grande fête du fleuve.

L'un des temps forts du Festival de Loire a lieu ce samedi soir, avec le traditionnel feu d'artifice. Les artificiers ont du installer des pontons flottants pour que le spectacle puisse avoir lieu, car le niveau de la Loire est trop haut cette année pour faire le départ de feu depuis le duit, l'îlot situé au centre de la Loire.

Au total, 220 bateaux et 700 mariniers seront présents d'ici dimanche. A noter qu'une vingtaine de bateaux viennent des six pays invités pour l'anniversaire du festival de Loire : Portugal, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne et Angleterre.

Les deux premiers jours du Festival se déroulent sous un magnifique soleil à Orléans. © Radio France - Vincent James

Les temps forts

Chaque soir à 23h, un son et lumières illumine la Cathédrale d'Orléans. Il est réalisé par les élèves de l'école des images des Gobelins à Paris. Le thème : "Le Festival de Loire invite les fleuves européens".

De nombreux spectacles vont se dérouler d'ici dimanche, comme par exemple des déambulations dans les rues et sur les quais.

Sur le festival, 10 guinguettes sont ouvertes pour boire un verre ou manger.

Poisons ou viandes, il y en a pour tous les goûts sur les nombreux stands à Orléans © Radio France - Rodolphe Carré