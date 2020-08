EN IMAGES - Le Festival du Cerf-Volant de retour sur la plage de Saint-Cyprien

Il n'avait pas eu lieu à Saint-Cyprien depuis quatre ans : le festival du Cerf-Volant a fait son retour ce samedi sur la plage. La pause de quatre ans s'explique par la volonté de la mairie de redynamiser le village, avant de développer à nouveau le littoral. L'apparition du soleil dans l'après-midi a permis cette année de maintenir l'événement. D'énormes structures gonflables colorées étaient suspendues dans les airs tout ce samedi après-midi. Au programme également des démonstrations de cerf volants ou encore des ateliers pour les enfants.

"On reste de grands enfants"

On ne peut pas les louper depuis quand on arrive depuis Canet-en-Roussillon. D'énormes cerf volants flottent au-dessus de la plage. Un calamar géant impressionne les enfants avec ses longs tentacules. Ils s'agitent avec le vent : Soizic, 6 ans, est apeurée et s'approche doucement en se cachant derrière sa grand-mère. "C'est un cerf-volant. Regarde le joli poisson", tente de la rassurer sa grand-mère en pointant du doigt un autre cerf-volant plus coloré.

Le calamar gonflable est l'une des attractions préférées du Festival du Cerf-Volant. © Radio France - Maïwenn Bordron

Zoé, elle, est venue de Belgique avec ses parents et elle reste également admirer le calamar géant. "C'est grand, je n'ai pas l'habitude de voir ça : ça m'impressionne", affirme-t-elle du haut de ses 9 ans. À côté d'elle son père, Olivier, se régale également. "Entre le petit cerf-volant familial et les immenses cerfs-volants représentant une pieuvre, une raie manta, un poisson volant, c'est magnifique", se réjouit-il, en préparant son petit cerf-volant.

Souvent on voit des petits cerfs-volants mais un cerf-volant aussi grand, il n'y en a pas beaucoup.

Zoé, 9 ans, face au calamar géant

Le spectacle ne plaît pas qu'aux enfants, comme le confirme Adil. Ce père de famille est venu de Cabestany et lui aussi est ravi. "Les enfants sont émerveillés de voir de telles choses dans les airs et les parents se posent la question de comment ils ont réussi à faire ça. On reste toujours, malgré ce qu'on dit, de grands enfants", sourit-il.

Face au succès du festival, la mairie de Saint-Cyprien envisage de renouveler l'évènement l'été prochain.