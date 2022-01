EN IMAGES - Le festival Jazz à Vienne a désormais sa "Maison" près du théâtre antique

Une "Maison du festival" est désormais accrochée à la colline du théâtre antique à Vienne. Après 18 mois de travaux, elle accueille les équipes du festival Jazz à Vienne à l'année et a été entièrement pensée pour elles. Le chantier a coûté un peu plus de trois millions d'euros.

Le festival Jazz à Vienne a maintenant sa "Maison" rue du Cirque, adossée à la colline du théâtre antique de Vienne en Isère. Des locaux tous neufs, aménagés spécialement pour les équipes du festival. Elles ont désormais des bureaux spacieux, une cuisine adaptée pour accueillir des traiteurs et tout un espace extérieur pour recevoir les partenaires du festival.

La façade de la Maison du festival abrite un univers de béton et de bois clair à l'architecture contemporaine. © Radio France - Noémie Philippot

L'intérieur est très contemporain, essentiellement en béton et en bois clair. © Radio France - Noémie Philippot

Cette maison se transforme l'été et devient un lieu un peu féérique

Le chantier a duré 18 mois et a coûté un peu plus de trois millions d'euros, financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Etat et Vienne Condrieu Agglomération. Derrière la façade se cache un univers de béton et de bois clair, ouvert sur la colline avec une grande baie en verre. L'objectif était de créer un cocon prêt à accueillir la fête. "La maison est à la fois quelque chose d'ordinaire, on habite tous dans une maison ou un appartement, c'est l'idée du foyer, et puis l'idée de quelque chose de sublime" explique l'architecte Stéphane Lièvre, "dans le sens où cette maison se transforme l'été et devient un lieu un peu féérique où il y a de la musique, où des gens viennent faire la fête."

Les espaces extérieurs sont reliés au théâtre antique et permettront de recevoir les partenaires du festival. © Radio France - Noémie Philippot

Elle naît d'un chantier complexe. Il fallait composer avec le terrain encaissé, les restes de l'histoire romaine pour créer un lieu modulable. "Au mois d'octobre, on va être quatre ou cinq et au mois de mai on va être 40 !" souligne Samuel Riblier, le directeur de Jazz à Vienne, "donc ça nécessite d'avoir des installations qui puissent répondre aux deux." Il y a donc des meubles à roulettes, des armoires qui cachent des bureaux, des cloisons qui peuvent bouger.

Dans cette salle, les meubles sur roulette peuvent être déplacés pour laisser place à une réunion et cachent des bureaux pliants. © Radio France - Noémie Philippot

Des portes ouvertes en avril

160 compagnons et 16 entreprises ont travaillé sur ce chantier qui offre aux équipes de Jazz à Vienne un lieu de travailler taillé pour elles et contemporain. Elles étaient jusqu'ici dans plusieurs appartements à proximité du théâtre "depuis 20-25 ans. C'est une page de 25 ans qui se tourne" explique le directeur du festival. "On est bien accroché à la colline, dans la foulée du théâtre antique donc on est exactement à la bonne place."

La Maison du festival est ouverte sur une cour encaissée dans la colline, qui mène à tout l'espace extérieur. © Radio France - Noémie Philippot

Baptiser ce lieu la "Maison du festival" plaît à Samuel Riblier. "Ce n'est pas un centre, c'est une maison. Elle a vocation à être chaleureuse, à recevoir des gens. Les gens qui aiment le festival seront les bienvenus et on les recevra comme à la maison !"

Pour cela, des portes ouvertes doivent être organisées le 30 avril à l'occasion de la journée internationale du jazz. La visite permettra d'expliquer "comment ça s'organise un festival, parce qu'on nous demande souvent "mais qu'est-ce que vous faites au mois de novembre ?", donc à travers ça c'est aussi faire découvrir les métiers du festival et l'organisation en coulisses."

Les équipes de Jazz à Vienne ont déjà pris possession d'une partie des bureaux. © Radio France - Noémie Philippot