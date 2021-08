EN IMAGES - Le Koïfhus, le bâtiment emblématique de Colmar rénové retrouve de belles couleurs

Il est emblématique à Colmar : le Koïfhus a été rénové. La façade et la charpente retrouvent des couleurs, après un an et demi de travaux. Il date de 1840, c'est le plus ancien bâtiment public local Il est très souvent photographié par les touristes de passage.