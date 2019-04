EN IMAGES - Le Loire Art Show investit l'ancien collège Anatole Bailly à Orléans

Rue Jeanne d'Arc, Orléans, France

Quand l'art prend le chemin de l'école ! La quatrième édition du Loire Art Show débute ce vendredi 12 avril à Orléans. Depuis 2016, ce festival d'arts urbains investit chaque année un lieu atypique de la ville sur le point d'être réhabilité. Après l'ancien hôpital porte Madeleine en 2017, la vinaigrerie Dessaux l'an passé, c'est désormais au tour de l'ancien collège Anatole Bailly, rue Jeanne d'Arc.

Oeuvre signée Niark1 © Radio France - Cyrille Ardaud

L'établissement, fermé en 2018 doit accueillir l'école ISC Paris à la rentrée prochaine. D'ici là, les artistes investissent les lieux et s'en donnent à cœur joie. Certains sont arrivés depuis déjà près d'une semaine, au total ils seront une dizaine de graffeurs, de peintres à venir créer. Chacun a une pièce (souvent des anciennes salles de classe), à lui d'y instaurer son univers et son atmosphère. Nicolas Barrome, artiste et aussi membre de l'association Sacre Bleu qui organise le festival n'a pas pu s'empêcher de déborder... un tout petit peu : "J'ai profité de la façade et d'avoir un élévateur pour l'investir et y dessiner de grands oiseaux. Et puis là je fais ma salle."

"Chacun sa technique, chacun son traité graphique"

Sur les murs de sa pièce, il a dessiné des briques, et s'apprête à y graffer de grandes créatures fantastiques, à la croisée entre le cartoon et la science fiction. Comme tous les autres, il a carte blanche. Jean Michel Ouvry est le président de Sacre Bleu : "Il y en a qui dessinent super vite qui font une pièce en deux jours. D'autres qui prennent plus de temps, qui ont besoin de deux semaines. Chacun sa technique, chacun son traité graphique, chacun gère son temps. Je ne suis pas là pour fliquer."

Les styles des uns et des autres sont forcément tous très différents. Certains font de l'abstrait, d'autres des personnages, des paysages... il y a même une oeuvre qui utilise la réalité augmentée.

Créations déjantées et très ludiques des Francs Colleurs. Avec l'application smartphone et grâce a la réalité virtuelle, les œuvres prennent vie. pic.twitter.com/8KUc94BB4t — Cyrille Ardaud (@cyrille_ardaud) April 9, 2019

Une grande bande de copains

Pour la plupart, ce sont des artistes reconnus. Jean-Michel Ouvry détaille : "C'est une grande bande de copains. Ce sont des connaissances que l'on rencontre de festivals en festivals. On est dans les mêmes galeries, la même mouvance." Et quand on lui demande si tout sera prêt pour ce vendredi matin, Nicolas Barrome n'hésite pas une seule seconde : "Tout sera bon pour l'ouverture ! Il le faut ! Quitte à ne pas dormir !"

L'artiste Stom500 en plein travail. © Radio France - Cyrille Ardaud

En plus des œuvres graphiques, des concerts et DJ sets sont prévus, durant les deux week end du Loire Art Show. L'an passé, 5 000 personnes s'étaient rendues à la vinaigrerie, ils étaient 12 000 visiteurs il y a deux ans.

Le Loire Art Show, du vendredi 12 avril au dimanche 14, puis du vendredi 19 avril au dimanche 22.