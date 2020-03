EN IMAGES - Le Manoir de Favry, en Mayenne, obtient le label "Jardin Remarquable"

Les propriétaires du Manoir de Favry, à Préaux, ont été distingués pour les magnifiques jardins qu'ils ont créés. Une récompense qui sera un atout de plus pour l'attractivité touristique en Mayenne.

C'est en France la plus grande récompense que peut obtenir un parc, le label "Jardin Remarquable".

Le parc du Manoir de Favry en Mayenne - Facebook Routes des Joyaux de la Mayenne

Pour l'association "Route des joyaux de la Mayenne", "l'obtention de ce label est une chance pour le département, un atout de plus pour l'attractivité de notre territoire".

Le Manoir de Favry en Mayenne - Facebook route des joyaux de la Mayenne

Le label « Jardin remarquable » répond à des critères d’exigence et de qualité sur la composition (organisation des espaces), l’intégration dans le site et la qualité des abords, les éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végétales…), l’intérêt botanique, l’intérêt historique, l’accueil des publics et l’entretien dans le respect de la qualité environnementale.

Parc du Manoir de Favry en Mayenne - Facebook Route des joyaux de la Mayenne

Le public devra patienter quelques semaines avant de pouvoir se rendre au Manoir de Favry. Ouverture du jardin le 6 juin prochain.