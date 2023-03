EN IMAGES - Le moulin du Pavé, dans le Maine-et-Loire, site emblématique du Loto du Patrimoine

Plusieurs abbayes mais aussi une synagogue, une ancienne cathédrale, une église, un moulin ou un pont-aqueduc : la Fondation du patrimoine a choisi 18 nouveaux sites pour l'édition 2023 du Loto du patrimoine, permettant leur sauvetage. C'est la sixième édition de la Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée à l'animateur Stéphane Bern.

ⓘ Publicité

le moulin du Pavé dit de Brissac aux Garennes-sur-Loire (Maine-et-Loire) - Association des amis du moulin

Pour notre région Pays de la Loire, c'est le moulin du Pavé dit de Brissac aux Garennes-sur-Loire près d'Angers qui a été sélectionné. Les travaux concerneront sa toiture en lauzes d'ardoise, ses ailes et son mécanisme pour le remettre en marche. Philippe Cauwel est le propriétaire du moulin du Pavé et président d'une association de sauvegarde du patrimoine local : "ce moulin est un des très nombreux moulins d'Anjou, la région où il y avait le plus de moulins en France au début du 19e siècle. Ce moulin date de 1580, sous Henri III, il en a vu des crises et de l'Histoire de France. Il a tourné jusqu'en 1949 et puis il n'a plus été utilisé, il s'est fortement dégradé".

le moulin du Pavé dit de Brissac aux Garennes-sur-Loire (Maine-et-Loire) - Association des amis du moulin

Chaque année, 18 projets sont retenus selon quatre critères principaux : l’intérêt patrimonial et culturel, l’état de péril, la maturité du projet, son impact sur le territoire et le projet de valorisation. Depuis la première édition en 2018, 5 500 sites en péril ont ainsi été signalés, dont 700 nouveaux sites pour l'édition 2023.

le moulin du Pavé dit de Brissac aux Garennes-sur-Loire (Maine-et-Loire) - Association des amis du moulin

Le loto du patrimoine a suscité un fort engouement chez les Français qui participent par millions chaque année aux jeux de grattage et de tirage "Mission Patrimoine". Selon le ministère de la Culture, ce loto exceptionnel a déjà aidé "762 sites pour leurs travaux de restauration, dont 108 projets emblématiques du patrimoine régional et 654 sites départementaux. Aujourd’hui, plus de 60% sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être. 230 sont terminés et 240 chantiers sont en cours".