EN IMAGES - Le musée archéologique du lac de Paladru presque prêt à accueillir les visisteurs

Un grand bâtiment marron s'étire à quelques mètres des berges du lac de Paladru en Isère. Il évoque une pirogue et c'est le tout nouveau musée archéologique du lac de Paladru (MALP.) Le projet était sur la table depuis 2014 et après deux ans de travaux, il est presque prêt à ouvrir ses portes. Le public pourra y découvrir des objets du quotidien, des outils et des armes qui datent du néolithique et de l'an mil, du Moyen-Âge à partir du 7 juin.

Le bâtiment a été conçu pour évoquer une pirogue, comme celle retrouvée par les archéologues dans les eaux du lac. © Radio France - Noémie Philippot

Il manque encore quelques coups de peintures et certains textes explicatifs mais les 600 objets choisis pour faire découvrir le patrimoine sous-marin découvert dès la fin du 19e siècle sont en place. Ils sont tous rares, protégés par les eaux du lac. Elles "ont permis de conserver les objets en matériaux organiques", en bois, en os ou en cuire, "choses exceptionnelles qu'on ne découvre pas dans le cadre de fouilles terrestres" explique Isabelle Dahy, la directrice du musée.

Des objets rares, protégés par les eaux du lac

Mais une fois sortie de l'eau, ces objets se dégradent très vite. Une technique de conservation a été élaborée dès les années 70 avec le CEA de Grenoble et la création du laboratoire Arc-Nucléart, qui continue son travail auprès du musée pour s'assurer que les conditions d'exposition dans les vitrines sont optimales. "C'est un travail en continue pour stabiliser au mieux l'environnement climatique, l'hygrométrie, la température ... pour que ces objets soient conservés dans un espace le plus stable possible" détaille Isabelle Dahy.

Les eaux du lac ont conservé des matières organiques comme le bois ou le cuir mais elles se dégradent très rapidement une fois sorties de cet environnement. Une technique de conservation a été élaborée spécialement pour ces objets. © Radio France - Noémie Philippot

Les objets viennent de différents musées, notamment le musée dauphinois et le musée de Savoie, ils n'appartiennent pas au MALP. En cheminant d'une vitrine à une autre, les visiteurs en sauront plus sur le quotidien des hommes installés sur les berges du lac de Paladru au néolithique et sur celui, des années et des années plus tard, de ceux qui y sont venus en tant que guerrier au Moyen-Âge. L'objectif est d'attirer au départ 20.000 visiteurs par an.

La richesse culturelle est importante et il fallait un outil qui soit à la hauteur de cet enjeu.

Pour le président de la communauté d'agglomération du pays Voironnais Bruno Cattin, ce musée est important pour l'attractivité du territoire et met enfin les fouilles du lac en valeur. "Il y avait un endroit dédié au-dessus de la mairie de la commune Charavines mais qui n'avait pas cet ampleur là" explique-t-il. Cette présentation avait été mise en place au moment des fouilles, qui ont duré de 1972 à 2009. "La richesse culturelle est importante et il fallait un outil qui soit à la hauteur de cet enjeu et je pense qu'on y est arrivé."

La construction de ce nouveau musée a couté 6 millions d'euros partagés entre la communauté d'agglomération, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l'Isère.