EN IMAGES - Le musée du Tumulus dans les Deux-Sèvres bat des records grâce au parcours Terra Aventura

"Je me disais que je n'avais pas forcément hyper envie de visiter le Tumulus de Bougon. Je suis de la Vienne, ça me faisait pas rêver, on va dire. Et au final, j'ai découvert ce musée qui est super sympa." Claire et sa fille, âgée de 10 ans se promènent dans le parc du musée avec chacune leur sac à dos recouvert de badges. Elles ne manquent aucun parcours Terra Aventura, du nom de cette application qui propose des chasses au trésor en ligne, en Nouvelle-Aquitaine.

Victime de son succès, le musée commande à nouveau des badges

Le musée du Tumulus a mis en place, avec le département des Deux-Sèvres, le premier parcours "indoor" , avec un passage à l'intérieur du bâtiment. Il suffit de télécharger l'application, de répondre à des énigmes, puis de trouver le mot secret qui permettra d'obtenir un badge à l'accueil avec un QR code.

Chaque badge représente un personnage dont le nom commence par la lettre Z, et en lien avec le lieu où il a été trouvé. © Radio France - Maxime Glorieux

Grâce à ce parcours Terra Aventura, le musée bat des records de fréquentation, avec en une heure seulement, l'équivalent d'une journée du week-end de l'Ascension en 2022. "Dès l'ouverture, et même avant l'ouverture des portes à 10 heures, on a déjà des aventuriers au taquet, prêts à se lancer à l'aventure", se réjouit Chloë Labiausse, la directrice adjointe et administratrice du musée, qui confie avoir dû recommander des badges pour tenir jusqu'au 29 mai, date de fin de ce parcours éphémère. Les équipes du musée sont contraintes de "doser" pour que chaque équipe reçoive au moins un badge.

"La Haute-Vienne la semaine dernière, la Creuse le mois prochain..."

Sur le parking du musée, les plaques d'immatriculation montrent le succès de l'opération : on vient du Lot-et-Garonne, de Dordogne mais aussi de Loire-Atlantique, de l'Ain et même du Finistère ! Certains laissent les enfants guider la chasse au trésor et d'autres participent en famille, avec chacun leur téléphone à la main. "On partage les réponses et après, quand il faut chercher le trésor final, c'est chacun pour soi", lance un père de famille.

Dominique et Jacqueline ont plus de 200 badges et créent désormais leurs propres badges pour les échanger avec d'autres visiteurs. © Radio France - Maxime Glorieux

Jacqueline et Dominique ont récupéré leur 224ème badge au musée du Tumulus et organisent leurs vacances en fonction des parcours Terra Aventura. "On a fait la Haute-Vienne la semaine dernière, la Creuse le mois prochain et après les Landes". Patricia et Michel ont fait la route depuis Angoulême. "On ne prend plus les badges parce qu'on les a tous, mais on a fait des badges qu'on échange !", explique Patricia. Voici une photo de deux badges offerts à France Bleu Poitou par Patricia et Michel, aux couleurs de la Charente, et ceux de visiteurs venus de Dordogne :

Les badges conçus par les visiteurs du musée du Tumulus et offerts à France Bleu Poitou. © Radio France - Vincent Hulin