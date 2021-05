EN IMAGES- Le Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale d'Epernay enfin inauguré

Quand il fait beau, le fameux Château Perrier se reflète dans le miroir du jardin et ça tombe bien. C'est sous un grand soleil que le Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale à Epernay a été inauguré ce jeudi 27 mai. Enfin faudrait il dire... car l'ouverture de ce musée emblématique de la ville, situé sur l'Avenue de Champagne classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, a été repoussée pendant des mois en raison de la crise sanitaire.

Le musée est accessible à tous les publics. © Radio France - Sophie Constanzer

On est la première génération à le voir comme ça depuis très longtemps -- Franck Leroy, maire d'Epernay

"On a commencé ici au mois d'octobre 2020 nous, on a été dispatchés sur différents services en attendant l'ouverture, la vraie ouverture et ça y est on y est ! on y croyait plus...", souligne Théo, un des employés du Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale. Les travaux pour réhabiliter le Château Perrier qui date du 19e siècle, ont en effet débuté en mai 2018. Et après deux années d'un chantier achevé au printemps 2020, le musée n'attendait que le feu vert de l'Etat.

Ému, le maire d'Epernay Franck Leroy souligne l'importance pour les habitants de redécouvrir ce Château Perrier : "on est la première génération à le voir comme ça depuis très longtemps puisque ce château a été transformé à de multiples reprises et là il retrouve sa beauté d'origine". Il est surtout riche de collections exceptionnelles puisque seulement 2.500 objets sur 100.000 dans les réserves sont exposés.

2.500 pièces sont présentées dans le musée. © Radio France - Sophie Constanzer

4.200 mètres carrés, parcours de visite du caveau aux combles

Du rez-de-chaussée au deuxième étage -les combles du château- en passant par le caveau, le parcours de visite permet de découvrir la géologie de la Champagne, et le savoir faire champenois pour l'élaboration du vin de champagne à travers les siècles. Au deuxième étage, on trouve notamment une représentation d'hypogée, grotte funéraire creusées dans la craie. "La Champagne a une des concentrations les plus fortes d'hypogées du Néolithique, notamment dans la Côte des Blancs", précise Laure Ménétrier la directrice du Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale à Epernay.

Un exemple d'hypogée à taille réelle dessiné au deuxième étage du musée. © Radio France - Sophie Constanzer

Un budget de 24 millions d'euros

Le projet a coûté 24 millions d'euros dont 12 millions financés par des aides des collectivités. En tête : la Région Grand Est, le département de la Marne et l'Etat. Le musée a également reçu le soutien de mécènes privés puisque ce sont 276 mécènes champenois qui ont participé au financement. L'ouverture du musée est prévue ce samedi 29 mai à 10 h.