- EN IMAGES - Le musée savoisien fait l'acquisition d'un diptyque de Charlotte de Savoie, datant du XVe siècle

Une acquisition importante pour le musée savoisien de Chambéry. Il vient de mettre la main sur un diptyque de la reine Charlotte de Savoie.

Une peinture sur deux panneaux qui se referment un peu comme des volets, représentant Charlotte de Savoie, reine de France à la fin du Moyen-Age. Cette pièce lui a appartenu jusqu'à sa mort, en 1483. Une pièce "exceptionnelle" pour Sébastien Gosselin, directeur adjoint du musée savoisien.

Monseigneur Philippe Ballot avec le Préfet. © Radio France - Julien Balidas

"C'est extrêmement rare"

Ce diptyque a été dévoilé dans la Sainte-Chapelle du château des Ducs de Savoie et repartira quelques temps à Versailles au centre de recherche et de restauration des musées de France pour des recherches complémentaires. "Les œuvres de la fin du Moyen-Age liées à la Savoie sont extrêmement rares, et celles liées à la famille de Savoie sont encore plus uniques. Dans toutes mes recherches, je n'ai rien trouvé en vente. La plupart sont déjà dans des collections publiques, surtout en Italie", explique Sébastien Gosselin.

Le département, la région et l'Etat ont participé financièrement pour acquérir ce diptyque, qui rejoindra le musée savoisien, en travaux pour le moment. "Cette acquisition vient combler une lacune importante et illustre le travail que l'on fait pendant la fermeture. Que les visiteurs ne retrouvent pas ce qu'ils voyaient avant dans ce nouveau musée", ajoute Sébastien Gosselin. Ce diptyque est désormais inaliénable. Il restera définitivement dans le patrimoine français après avoir vadrouillé dans plusieurs collections privées. C'est sa première apparition publique en France.

Une partie du diptyque représentant Charlotte de Savoie. © Radio France - Julien Balidas

Le revers. © Radio France - Julien Balidas

Le musée savoisien s'active en coulisses

En l'espace d'une semaine, le musée savoisien a mis la main sur deux pièces importantes : ce diptyque et la pirogue carolingienne sortie des eaux du lac du Bourget. Le musée opère une grande transformation avant une réouverture fin 2019. En attendant, les 24 employés ne se tournent pas les pouces. "On a plus de 70 000 collections à photographier, peser, intégrer dans une base de données pour ensuite pouvoir les mettre en ligne", explique la directrice Marie-Anne Guérin.

Le bâtiment, l'accessibilité, le parcours de visite permanent... Tout sera refait et prêt dans un peu plus de deux ans.