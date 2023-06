EN IMAGES - Le nouveau planétarium de Strasbourg ouvre après trois ans de travaux

Les strasbourgeois ont assisté à sa construction depuis trois ans : ce samedi ouvre le tout nouveau planétarium de Strasbourg avec son dôme extérieur en bois et sa salle de spectacle ultra moderne. Une salle qui compte désormais 134 sièges inclinés, un écran de 15 mètres de diamètre, une projection à 360 degrés et un simulateur astronomique.

Les images des planètes sont projetées lors d'un film - (planétarium de Strasbourg)

"On veut emmener les spectateurs en voyage"

"L'idée est de vivre une expérience immersive" explique Mylène Wendling, la responsable du planétarium*, "l'écran enveloppe le public. Il est très bas. On est assis sur son siège et une fois les lumières éteintes on est vraiment face à l'espace. On va emmener les spectateurs en voyage*". Chaque spectacle aura le même scénario : un film de 30 minutes adapté à l'âge du public et ensuite une projection du ciel étoilé du soir même, vu des Vosges.

Les étoiles sont expliqués par les médiateurs du planétarium © Radio France - (Emilie Pou)

La grande ourse, l'étoile polaire, la lune évidemment, ou encore Vénus : les étoiles et les planètes sont visibles comme jamais et surtout expliquées par les équipes du planétarium, car le but est avant tout pédagogique. "Après une séance on veut que les petits et les grands aient envie d'aller voir le ciel , qu'ils aient envie d'aller rechercher ce que c'est qu'un trou noir ou de quoi est faite la galaxie."

Le planétarium est ouvert les week-ends et pendant les vacances scolaires : spectacles sur réservation. Tout le reste de l'année, des séances seront programmées pour les scolaires.