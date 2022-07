EN IMAGES - Naissance d'un bébé alpaga au Parc animalier des Monts de Guéret en Creuse

Et de deux ! Un 2e bébé alpaga vient de voir le jour au parc animalier des Monts de Guéret. Moka a ouvert les yeux le 5 juillet 2022, un an quasiment après sa grande soeur Mademoiselle Tita, née le 16 juillet 2021. La famille alpaga du Parc animalier des Monts de Guéret compte désormais quatre membres, les deux enfants et leurs parents. Le couple est arrivé en février 2019 et c'est donc la seconde fois qu'il se reproduit.

Les toutes premières photos

Le petit Moka peu après sa naissance - © GrandGuéret