EN IMAGES - Le pôle culturel Le Grand Nord à Mayenne fête son 10ème anniversaire

Le Grand Nord à Mayenne, qui réunit le conservatoire de musique, la médiathèque, la ludothèque et un auditorium, fête son 10ème anniversaire. De nombreuses animations sont programmées à partir de ce samedi 10 octobre et pendant un mois pour célébrer ce lieu de culture et d'échanges.

A l'intérieur des locaux du Grand Nord - Site Le Grand Nord

Des espaces fonctionnels sont déployés sur plus de 5.000 mètres carrés comme un auditorium de 108 places et une salle d’exposition.

Auditorium du Grand Nord - Site Le Grand Nord

Le Grand Nord accueille chaque année 100.000 visiteurs.