EN IMAGES - Le premier bain du bébé otarie du zoo de Mulhouse

Cela fait 15 ans que le Parc zoologique et botanique de Mulhouse n'avait pas accueilli un bébé otarie à crinière. Ses parents Bowie, et Ava ont donné naissance à la benjamine du zoo le 27 juillet 2022. Cette naissance intervient dans le cadre d'un programme européen d'élevage destiné à la conservation dans les zoos. Il compte 179 otaries dans 49 parc zoologiques.

Le bébé otarie du zoo de Mulhouse est née le 28 juillet 2022. - Marie Nussbaumer

Ce vendredi, la petite lionne marine a donné ses premiers coups de nageoire dans le bassin. Dès le dimanche 4 septembre, une publication sur la page Facebook du Parc zoologique et botanique vous offrira la possibilité de choisir un nom parmi trois propositions sélectionnées par l'équipe de soigneurs. La petite otarie s'appelera-t-elle Chiloé, Eden, ou Niña ? C'est à vous de décider.

L'otarie à crinière est originaire des côtes du Chili, du Pérou, d'Uruguay et d'Argentine. A l'âge adulte, les femelles peuvent atteindre 2 mètres et 150 kg, alors que les plus imposants spécimens de mâles atteignent 2,5 mètres et 600 kg.

La première sortie du bébé otarie du zoo de Mulhouse. - Marie Nussbaumer

L'espèce n'est plus menacée de disparition, mais son statut reste étroitement surveillé, car elle mise en danger par la pollution et la pêche.