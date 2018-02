Brive-la-Gaillarde, France

Il a fait un malheur ! Les organisateurs le redoutaient et c'est ce qui s'est produit : le premier thé dansant organisé à Brive, ce jeudi, a rendu des séniors très heureux... et d'autres très déçus.

Face aux nombreuses demandes ces derniers mois, la ville a répondu aux attentes en lançant ces thés dansants organisés par le CCAS (centre communal d'action sociale) en lien avec l'association Le Trait d'Union Briviste. Les séniors mordus de danse, de rencontres et de besoin de lien social n'ont pas raté le rendez-vous.

Premier thé dansant à Brive et premier madison pour les participant.e.s © Radio France - Nicolas Blanzat

Mais l'espace Chadourne, avec sa capacité de 170 places autorisées, s'est rempli si vite qu'il a fallu fermer les portes avant que tout le monde n'ait pu entrer.

Pris en grippe par des séniors restés sur le carreau, Frédéric Soulier, maire de Brive, a annoncé que le prochain thé dansant se déroulerait à l'espace des Trois Provinces © Radio France - Nicolas Blanzat

Le maire de Brive, qui avait prévu de venir sur place, a été accueilli par les reproches de séniors déçus de rester à la porte. "On est victime de notre succès" tempère Frédéric Soulier, "c'est très bien pour Brive et la prochaine fois, on fera plus grand ! On organisera plus souvent des thés dansants, à raison d'un par trimestre, et on le fera à l'espace des Trois Provinces." Face à des séniors vindicatifs, le maire dit "comprendre la réaction des gens. Mais, quand vous faîtes des manifestations nouvelles, vous ne savez pas si ça va marcher. Là, ça marche. Mais _je ne peux pas transiger sur la sécurité_, cela relève de ma responsabilité." Le prochain thé dansant à Brive est prévu jeudi 31 mai.