EN IMAGES - Le programme des illuminations de l'été autour de la cathédrale de Strasbourg

Du vent dans des arbres sur un fond bleu, des spirales en feu, des dunes de sables, des constellations d'étoiles : voilà ce que l'on pourra voir, projeté sur la cathédrale chaque soir à partir du 8 juillet et jusqu'au 28 août dans le cadre du "grand spectacle de l'été". Cette année, le thème est "Strasbourg - ville carrefour" et à cette occasion, la mairie a voulu innover et proposer d'autres animations, en plus des célèbres projections.

La rosace sera également mise en lumière - (document ville de Strasbourg)

Des déambulations autour d'œuvres interactives en journée

"Ces projections sur des monuments sont des formats qui sont devenus très habituels désormais" explique Guillaume Libsig, l'adjoint en charge de la politique évènementielle à Strasbourg. "On en voit partout, même dans les petites villes. Donc cette année ce grand spectacle de l'été sera à la fois nocturne et diurne, avec notamment un parcours entre plusieurs œuvres interactives". Ce parcours se situera autour de la cathédrale, jusqu'au quai des bateliers.

Le palais des Rohans sera aussi illuminé - (document ville de Strasbourg)

Autre nouveauté : chaque week-end, les illuminations se feront en musique avec des concerts des "Percussions de Strasbourg". La formation de 15 musiciens sera accompagnée d'un artiste différent chaque samedi.