EN IMAGES - Le Prytanée militaire de La Flèche se visite avec un casque de réalité augmentée

Pour la troisième année, le Prytanée militaire à La Flèche se visite autrement : grâce à un casque de réalité augmentée. Ils sont en partie loués par le Pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir à une entreprise bordelaise pour une visite guidée insolite.

ⓘ Publicité

loading

Le casque de réalité augmentée est fourni par Holoforge, une entreprise bordelaise. © Radio France - Selma Riche

Il faut suivre le guide Maxime Bruant à la découverte des lieux, grâce à cet outil qui ajoute un plus, précise le guide conférencier, qui est aussi étudiant en master Patrimoine et développement local à l'université du Mans. "Les casques sont vraiment un support qui nous permet de voir le lieu. Et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on voit le lieu en même temps qu'on a des images qui viennent se superposer dans notre vision. Et donc, ça apporte quelque chose, ça vient animer un discours, quand par parfois au cours d'une visite guidée, on attend la fin."

La visite guidée commence dans l'une des cours du lycée militaire, d'abord sans casque. © Radio France - Selma Riche

Grâce à ces casques de réalité augmentée, le guide-conférencier arrive à attirer un public différent. "Les plus jeunes évidemment. Autant les habitués des visites classiques, ils vont s'y retrouver parce qu'on a toujours cet apport du

guide-conférencier. Mais on a aussi une technologie en plus. Et c'est là où, par exemple, un public plus jeune ou des enfants pour qui parfois l'histoire, c'est difficile, on va réussi à leur apporter des notions à travers ces casques."

Direction l'église royale Saint-Louis pour jouer avec le casque ! © Radio France - Selma Riche

Il reste des créneaux disponibles pour visiter le Prytanée avec un casque de réalité virtuelle vendredi 28 et ce week-end des 29 et 30 juillet. Deux visites par jour : à 17h30 et à 18h30, réservations obligatoires . Tarif : 5 euros par personne. Dernières visites dimanche.