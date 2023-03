EN IMAGES - Le Puy du Fou rend hommage à la Belle Epoque et aux débuts du cinéma

À partir du 8 avril prochain, les spectateurs du Grand Parc du Puy du Fou pourront voir le nouveau spectacle mis en scène par le parc d'attraction, "Le Mime et l'étoile". Cet hommage à la Belle Époque et aux pionniers français des débuts du cinéma représente un investissement de plus de 20 millions d'euros pour un théâtre créé de toutes pièces de 3.800 mètres carrés comptant 2.000 places, avec 120 rôles et 890 costumes.

"La Belle Époque est une période séduisante à laquelle nous sommes tous attachés".

"Nous sommes en 1914 et notre réalisateur rêve de donner au cinéma la couleur et le son, explique le président du Puy du Fou Nicolas de Villiers, et il est convaincu que seule une histoire d'amour permettra ce prodige (...) La Belle Époque est une grande période historique, et elle appartient parfaitement à la grande fresque. Nous avions évoqué dans les amoureux de Verdun la Première guerre mondiale, mais nous avons voulu traiter cette période-là, séduisante, à laquelle nous sommes tous attachés. C'est une période très inventive qui ne voit pas venir la Première guerre mondiale".

2 km de décor, 120 personnages, 890 costumes

Comme souvent, le Puy du Fou démontre des prouesses technologiques avec pour ce nouveau spectacle 2 km de décors, 120 personnages, 890 costumes. Les deux mille spectateurs ne bougeront pas, c'est un travelling inversé, explique Guillaume Vergnaud, directeur création : "C'est tout le décor qui doit bouger et pour cela, on déplace en permanence nos acteurs sur un tapis roulant avec un décor qui va défiler derrière eux. Nous intégrons l'univers du cinéma de manière inédite et spectaculaire".

Ce nouveau spectacle sera présenté huit fois par jour sur le Grand Parc à compter du 8 avril. 20 millions d'euros, "c'est le plus gros budget jamais investi dans un spectacle vivant en France et en Europe, précise Nicolas de Villiers., "La seule comparaison possible serait avec des spectacles aux États-Unis. C'est un défi à chaque fois d'investir des sommes très importantes. L'objectif n'est pas de démontrer que nous avons cette capacité d'investissement, mais que la réalité soit à la mesure du rêve que nous avions". Cette année, le Grand Parc espère attirer autant de visiteurs que l'été dernier, soit 2,3 millions.

