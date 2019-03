EN IMAGES - Le Puy du Fou rouvre le 6 avril avec son nouveau spectacle "Le premier royaume"

Vendée, France

Le Puy du Fou appelle cela un spectacle "immersif". Tout en intérieur, dans un grand hangar en bois de 1700 mètres carrés, le spectateur va cheminer dans "Le premier royaume" à travers 14 scènes de la vie de Clovis. Un voyage de 20 minutes environ, mis en mouvement par une douzaine d'acteurs et surtout, beaucoup d'effets spéciaux pour le nouveau spectacle du parc à thème, qui rouvre le 6 avril et jusqu'au 3 novembre de cette année.

Une forge étouffante pleine de cliquètements métalliques constitue l'une des scènes du spectacle. © Radio France - Marc Bertrand

Chevaux galopant en hologrammes, murs qui bougent ou qui éclatent, scènes d'ombres et lumière, et bien sûr, le jeu des acteurs maison du Puy du Fou mettent en scène la vie du premier roi des Francs, qui a vécu au Ve siècle.

Clovis arrive à un moment où l'empire romain est en plein délitement, et lui va fonder ce qu'on a appelé le premier royaume car c'est la première fois que la France va naître sa forme à peu près actuelle"

- Nicolas de Villiers

L'histoire de sa jeunesse, marquée par les invasions des hordes barbares, des batailles épiques évidemment, mais aussi de sa conversion de croyances païennes au christianisme.

Le vase de Soissons, l'une des salles du spectacle. © Radio France - Marc Bertrand

Une douzaine d'acteurs participent au spectacle © Radio France - Marc Bertrand

Le décor du nouveau spectacle du Puy du Fou. © Radio France - Marc Bertrand

Le spectacle a coûté 13 millions d'euros à réaliser. Une bagatelle comparé aux 400 millions d'euros d'investissement du parc sur son expansion à l'étranger, avec l'ouverture notamment d'un parc à Tolède en Espagne cette été. Mais "tous les 'espuyfoliens', comme on les appelle, viennent se former ici dans notre académie pour apprendre nos méthodes et notre état d'esprit", assure Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou.

L'entrée du parc à la journée coûte 36€ sur réservation.