EN IMAGES - "Le regard émerveillé" : des passionnés d'histoire animent la brocante de Fresnay-sur-Sarthe

Les Sarthois et touristes se baladent, chinent pour les plus sérieux, à la brocante de Fresnay ce mardi quand, parmi les stands d'objets à acheter, sept femmes et hommes surgissent, parés de leurs plus beaux costumes. Ils ont revêtu des robes, des vestes, des bicornes, des hauts de forme de l'époque napoléonienne. Ce sont des passionnés, membres de l' association Aux portes de l'histoire , qui animent autrement le vide-greniers traditionnel de la ville.

Les passants peuvent toucher les habits, les objets d''il y a deux ou trois siècles, contrairement aux reconstitutions entre passionnés. Et c'est ce qui plaît, explique Pascal Turpin : "Le public regarde les batailles, mais *il n'y a pas vraiment d'interaction entre les 'reconstituteurs' (sic) et le public. Nous préférons le didactique : ce qui intéresse, c'est [de] venir discuter avec nous. 'Pourquoi vous êtes en bleu et rouge ? Pourquoi lui, il est en bleu, blanc, rouge ? Pourquoi la crinoline ?'"*

Michel est venu de Guérande pour revêtir le rôle du maire de Fresnay au début du XIXe siècle. © Radio France - Lisa Guinic

Souvenirs d'enfance

Le bénévole est le Capitaine des cent-gardes ce mardi et il se souvient : "Quand j'étais gamin, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec des gens. Vous lisez des livres d'histoire, des épopées napoléoniennes ou autres, donc vous avez envie de voir les vraies personnes." "Quand on voit des enfants qui ont le regard émerveillé, en disant 'C'est qui ce monsieur ? Est-ce que je peux me prendre en photo avec ?', poursuit-il, c'est ce qui nous plaît."

Ilana est venue avec son père d'Alençon, pour se balader à la brocante de Fresnay. A 19 ans, ses yeux pétillent presqu'autant que ceux des plus jeunes pour cette passionnée d'histoire : "C'est toujours intéressant et c'est surprenant, forcément. Au moins, ça permet d'apprendre de nouvelles choses." Le papa, Dominique, est lui aussi conquis : "C'est quelque chose de fabuleux, on sent la personne passionnée." "C'est très très sympa", assure-t-il.

Pas de place pour le folklore

La reconstitution est sérieuse, prévient tout de même Pascal Turpin : "Nous ne laissons pas place au folklore, nous ne sommes pas dans le carnaval, nous sommes dans l'histoire vivante. Et c'est ce qui a plu à la Mairie de Fresnay : avoir cet aspect 'histoire vivante'." C'est en effet la mairie qui a voulu animer cette brocante et a eu cette idée de reconstitution napoléonienne, le jour de la naissance de l'empereur, en mettant récemment la main sur le cadastre de la halle de la commune.

Marina, alias Madame la Capitaine, attire tous les regards avec sa robe de bal. © Radio France - Lisa Guinic

Mais ce mardi, Marina vole la vedette à l'édile de 2023, comme au maire du XIXe siècle : elle a revêtu sa plus belle robe de bal bleue à crinoline, pour jouer Madame la Capitaine. Alors forcément, pour les enfants, c'est bien elle la star du jour !

Fabienne Labrette-Menager et Michel sont tous les deux maires de Fresnay. Il y a simplement 2 siècles d'écart entre eux deux ! © Radio France - Lisa Guinic