EN IMAGES - Le retour de la Fête des Doris en vallée de la Rance

Partis de La Richardais, une centaine de petits bateaux filent le long de la Rance depuis samedi matin sous un soleil éclatant. Les équipages naviguent de cale en cale à bord de doris, des embarcations de bois à fond plat qui servaient à pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Ce week-end la Fête des Doris fait son grand retour après deux années sans en raison de la crise sanitaire.

"Ca rappelle aux petits jeunes comment ça se passait avant, c'était pas facile !"

Dans la matinée, les Dorissiers ont notamment fait escale à Saint-Jouan-des-Guérets sur la plage du Vallion où élus, habitants et touristes les attendaient de pied ferme. Lionnel habite la commune, il assiste tous les ans à l'arrivée des doris : "C'est le souvenir de Saint-Suliac, de Cancale, les marins qui partaient qui partaient à Terre-Neuve, ça rappelle aux petits jeunes comment ça se passait avant, c'était pas facile !"

Dans la matinée, les Dorissiers ont notamment fait escale à Saint-Jouan-des-Guérets sur la plage du Vallion. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"C'est sympa il y a de l'ambiance, des musiciens, il fait beau : on profite", sourit sa compagne, Elisabeth.

Le groupe local de musique irlandaise O'Guérets est venu jouer pour l'arrivée des doris. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Des doris construits par les équipages

Stéphane accoste avec son mousse, son fils de 15 ans, après avoir ramé pendant plus d'une demie heure : "On vient du Finistère, c'est la septième année qu'on y participe, c'est super, j'aime bien me dépenser, puis ce sont des bateaux sympathiques et simples."

Marie, elle, nous montre ses ampoules sur les mains. "On repart pour une heure de traversée jusqu'à la prochaine cale, on va prendre un petit remontant avant", plaisante-t-elle. Elle vient de Lanvallay, elle a fait construire son doris il y a une trentaine d'années. Parmi les participants, certains l'ont construits eux-mêmes.

Juste à côté, Hélène, 86 ans, surnommée la capitaine du Vallion par les marins du coin. Selon elle, les conditions météo sont presque parfaites : "Il n'y a pas trop de vent mais il n'y en aurait pas du tout, ce serait encore mieux." Son embarcation est ici au mouillage depuis cinquante ans.

À droite de la photo, Hélène a 86 ans, on la surnomme "la capitaine du Vallion". © Radio France - Elsa Vande Wiele

La Fête des Doris se poursuit ce dimanche. Les équipages se donnent rendez-vous à partir de 8 heures 30 pour un départ prévu à 9 heures 30 de Minihic-sur-Rance. Direction Pleudihen-sur-Rance où il feront une première escale vers 11 heures.