EN IMAGES - Dordogne : le retour des visiteurs aux Jardins de Marqueyssac

Le parc des Jardins de Marqueyssac a rouvert ce dimanche après-midi après plus d'un mois de fermeture lié au deuxième confinement. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a donné son feu vert pour la réouverture des parcs et jardins et seul Marqueyssac en Dordogne en a profité ! Le site est accessible tous les jours de 14h à 17h au moins jusqu'au 3 janvier (et sauf le 25 décembre).

113 visiteurs ont arpenté les 22 hectares du site des Jardins de Marqueyssac. L'an dernier, sur le même dimanche, ils n'étaient que 55. "Une majorité de locaux et nos abonnés ravis de retrouver leur promenade au grand air" indique la directrice Nathalie Bapst à France Bleu Périgord.

Il était temps ! Que l'on puisse souffler ! En plus en ce moment on a besoin de se vider la tête et il n'y a pas de meilleur endroits - Frédéric de Domme

Stéphanie est guide animatrice aux Jardins. C'est elle qui s'occupe de la billetterie ce dimanche © Radio France - Flavien Groyer

Je suis abonné à l'année et je viens tous les jours ici depuis dix ans. C'est un petit peu chez moi - Jean Paul

Les clients locaux sont au rendez-vous ! © Radio France - Flavien Groyer

Des visiteurs se baladent et admirent la vue © Radio France - Flavien Groyer

Les Jardins de Marqueyssac © Radio France - Flavien Groyer

Les Jardins de Marqueyssac à Vézac © Radio France - Flavien Groyer