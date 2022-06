EN IMAGES - Le retour du Festival Cirque et Fanfares perturbé par les orages à Dole

Les rues de Dole ont été animées ce samedi 4 et dimanche 5 juin avec de la musique et des représentations scéniques. Le festival Cirque et Fanfares signait son retour pour sa dixième édition après deux ans de crise sanitaire. Un retour perturbé par la météo.

De la musique dans la rue, des spectacles et de grosses gouttes. Plusieurs milliers de personnes ont participé au Festival Cirque et Fanfares ce samedi 4 et dimanche 5 juin dans les centre-ville de Dole, dans le Jura. Une trentaine de groupes et de compagnies étaient présentes pour le retour de l'événement après deux ans de crise sanitaire. Les organisateurs attendaient près de 40 000 personnes sur les deux jours. L'ambiance était à la fête dans les rues, malgré le passage de la pluie ce dimanche 5 juin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les groupes et le public se sont fait surprendre en milieu d'après-midi place des fleurs. Au moment de la représentation du groupe lyonnais Zef Zéphir, un orage s'est abattu sur la commune et ses alentours. Pas de quoi démoraliser les festivaliers et les commerçants présents sur place. Il a fallu rapidement protéger les instruments et trouver un abris pour éviter la pluie.

Muriel, gérante d'un bar Place des fleurs, reste satisfaite de son weekend, malgré la météo. © Radio France - Raphaël Aubry

Le festival a repris quelques minutes plus tard avec une fanfare plus loin dans le centre-ville. Les sourires étaient toujours sur de nombreux visages. "On est pas en sucre. Le principal c'est de se retrouver et de profiter, surtout qu'il n'y a plus de masque enfin. On ne lâche pas", expliquait trois copains, sous le store d'une boutique.

C'est connu, la bonne musique fait partir la pluie, comme ici dans le centre-ville de Dole. © Radio France - Raphaël Aubry

Malgré la météo, les festivalier ont aussi tout de même pu assister au tirage du feu d'artifice dans la soirée, pour conclure cette 10ème édition du Festival Cirque et Fanfares à Dole.

Les représentations ont pu reprendre après l'orage, comme ici avec "Hirondelles, crêpe de la bête" © Radio France - Raphaël Aubry