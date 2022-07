EN IMAGES - Le retour du feu d'artifice sur la Garonne à Toulouse pour le 14 juillet

Après une édition 2020 annulée et des festivités éparpillées l'année dernière à cause de la pandémie, les Toulousains ont retrouvé un feu d'artifice tel qu'ils le connaissent, sur la Garonne. Des milliers de personnes ont assisté au spectacle depuis les quais de la Daurade, le pont Neuf, ou le pont Saint-Michel.

Pour le plus grand plaisir de Véronique, "c'était vraiment bien, on revit ! En espérant que ça continue", dit-elle. "Voir les gens ensemble, ça fait du bien", confie Vincent. Mais pour profiter du spectacle, il a fallu jouer des coudes, les bonnes places sont chères. Forcément, il a eu des déçus comme Nathalie et Fred : "Avec le monde qu'il y avait, on a pas pu tout voir, c'était un peu rapide mais le final était sympa."

Derrière ce spectacle, sur le thème de l'espace : la société Lacroix-Ruggieri. Il a été conçu spécialement pour Toulouse.

Le feu d'artifice a duré une vingtaine de minutes © Radio France - Shannon Marini