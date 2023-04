EN IMAGES - Le retour en fanfare du Carnavali d'Aiacciu

C'est une affluence historique à Ajaccio. Selon les décomptes de la mairie et de la préfecture, entre 20 000 et 30 000 personnes ont participé au carnaval de la ville, ce dimanche. Initialement prévu samedi 15 avril, l'événement a été reporté à ce dimanche en raison des conditions climatiques. C'est sous un soleil radieux que petits et grands ont défilé de la gare à la Place Foch, en passant par le Cours Napoléon.

Les enfants ont défilé sur les chars. © Radio France - Laurent Di Fraja

"Qu'est-ce que ça fait du bien !"

Le thème de cette année était consacré à "l'identité ajaccienne", le carnaval a mobilisé 12 chars, 7 communes partenaires, 430 artistes et 20 troupes qui ont assuré l'animation tout au long du parcours. Parmi les chars, on retrouve Tino Rossi en tête de corso (en hommage aux 40 ans de sa disparition), mais également Napoléon, ou encore l'emblématique « Jean-Jean Panette » et ses langoustes.

De nombreuses fanfares ont assuré l'animation tout le long du défilé. © Radio France - Laurent Di Fraja

"Qu'est ce que ça fait du bien !" jubile Alexandre Farina, premier adjoint au maire d'Ajaccio. "Nous sommes très heureux de retrouver les Ajacciens et ce carnaval. Avant l'édition de 2018, le carnaval s'était arrêté en 1989 et il peut reprendre, grâce à l'action de notre adjoint, Christophe Mondoloni. C'était important de retrouver nos traditions, nos valeurs et notre héritage."

Entre 20 000 et 30 000 personnes ont défilé sur le Cours Napoléon. © Radio France - Laurent Di Fraja

Un retour du carnaval dont se réjouit également Stéphane Sbraggia, le maire de la cité impériale : "Ce sont des retrouvailles festives, c'est un rendez-vous qui a manqué à tout le monde, il n'y a qu'à voir les visages souriants des Ajacciens !"