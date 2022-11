EN IMAGES - Le Sentier des lanternes est ouvert à Metz

Le Sentier des lanternes est de retour à Metz. Incontournable des festivités de Noël , l'événement phare du Département de la Moselle s'installe Square Boufflers pour la troisième année consécutive.

Un parcours lumineux et féérique de 2.000 lanternes qui transporte les visiteurs dans les contes et légendes de Saint Nicolas et du Père Noël, ou avec les souffleurs de verre de Meisenthal et les confectionneurs de Mannele. Nouveauté de cette 11e édition, un "mapping végétal" qui voit les arbres du square prendre vie et dialoguer avec les promeneurs.

L'an passé , le Sentier des lanternes avait attiré 137.000 visiteurs.

Un décor du Sentier des lanternes à Metz © Radio France - Vianney Smiarowski

Informations pratiques :

Du 26 novembre au 30 décembre 2022

Lundi - jeudi et dimanche de 17h à 20h, vendredi et samedi, de 17h à 21h

Le 24 décembre de 16h à 18h

Fermé le 25 décembre

Accès gratuit

Square Boufflers, Esplanade à Metz