EN IMAGES : entièrement rénové, le site verrier de Meisenthal rouvre ses portes au public

C'est le grand jour pour le site verrier de Meisenthal (Moselle) : ce dimanche 1er mai, il rouvre enfin l'ensemble de ses bâtiments au public, après près de quatre ans de travaux de rénovation. Si la boutique et une partie de l'atelier de verrerie étaient déjà accessibles cet été et lors de la saison de Noël, le musée accueillera ses premiers visiteurs après une rénovation de fond en comble.

Les salles ont été rafraîchies, "mais aussi la collection et la muséographie", détaille la directrice du musée, Caroline Rollins-Duchamp. "Les visiteurs peuvent voir des pièces supplémentaires. Un nouvel espace technique très pédagogique détaille aussi les secrets de fabrication des verriers".

Une vue plongeante sur l'atelier verrier

Sur trois étages, le public découvre ainsi l'histoire de la fabrication du verre à Meisenthal et dans les environs, l'influence de la verrerie mosellane sur l'art verrier au XIXème et XXème siècle, mais aussi son histoire tourmentée suite à l'annexion de la Moselle par l'Allemagne en 1870. "C'était important de mettre en valeur ces pièces, et ce savoir-faire. Tout le monde a du verre chez soi, et on n'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière cette matière", rappelle Caroline Rollins-Duchamp.

Dans le musée sont exposées des verreries d'art fabriquées dans la région. © Radio France - Ninnog Louis

La visite du musée s'inscrit dans un parcours de découverte global du site verrier de Meisenthal, qui se poursuit par le centre international de l'art verrier. Le visiteur y traverse une galerie où sont exposés des artistes verriers contemporains, puis l'atelier de fabrication du verre, où les artistes-verriers proposent des démonstrations. Enfin, le cheminement se termine par la Halle verrière, l'ancien cœur de l'usine transformée en salle de spectacles.

Les visiteurs peuvent admirer en direct le travail des artisans-verriers. © Radio France - Ninnog Louis

Plus de visiteurs en 2022

Ce parcours de visite a été repensé, avec l'aide de deux cabinets d'architectes, pour une meilleure cohérence du site. "C'était un archipel de bâtiments qu'on devait atteindre les uns après les autres, sans aucune passerelle ni ascenseur", rappelle Yann Grienenberger, directeur du centre international de l'art verrier de Meisenthal. "Aujourd'hui, on est sur une coursive qui nous amène d'un site à l'autre, c'est fluide et aérien".

Il y a une surprise derrière chaque porte, c'est tout simplement magique

Une coursive extérieure fait le lien entre chaque bâtiment du site. © Radio France - Ninnog Louis

La boutique rénovée expose les célèbres boules de Noël de Meisenthal. © Radio France - Ninnog Louis

Les œuvres d'artistes verriers contemporains sont exposées le long du parcours de visite. © Radio France - Ninnog Louis

Cette rénovation totale du site devrait attirer davantage de visiteurs, espère Yann Grienenberger. "Avant le Covid, nous avions 60.000 personnes par an qui venaient à la boutique, au musée ou au centre d'art. Cette année, on espère en accueillir 90.000". Le site verrier de Meisenthal est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 13h30 à 18h30.